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醫學中心門診營收占比偏高 健保署將估算盼降至50%以下

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良說，目前醫學中心門診營收占比平均為55%，將進一步估算排除罕病、癌症、重大傷病等在門診就醫情形，期盼非急、重、難、罕患者門診占率再降低。本報資料照片
衛福部健保署長石崇良說，目前醫學中心門診營收占比平均為55%，將進一步估算排除罕病、癌症、重大傷病等在門診就醫情形，期盼非急、重、難、罕患者門診占率再降低。本報資料照片

衛福部健保署今年推動個別醫院總額，除了台北區，其他五個分區先於第一季實施，營收報告出爐，健保點值均優於去年同期。健保署長石崇良說，個別醫院總額制度是希望醫學中心回歸照顧「急、重、難、罕」病人，並將門診輕症或病情穩定控制的慢性病患可以下轉基層診所，並將目前醫學中心門診營收占比自平均值為55%，降至50%以下，但仍須進一步排除、估算。

石崇良指出，目前醫學中心門診營收占比平均為55%，區域醫院56%至57%、地區醫院60%，但會進一步排除罕病、癌症、重大傷病等在門診就醫情形。

舉例來說，若醫學中心門診營收占比達55％，但收治都是罕病、癌症等患者，就沒有必要降低門診占比，但若收治的多為輕症患者，就必須降低。因此，仍要計算排除急、重、難、罕患者後，其餘的門診占率，再要求醫學中心降低。

健保署今最新公布「個別醫院總額」第一季初步執行成果，正式結算將於9月公布。石崇良說，以醫院總額估算，台北區點值為一點0.9349元、北區0.9519元、中區0.9413元、南區1.0018元、高屏區1.0016元、東區1.0168元，相較去年同期均有所上升。

石崇良說，醫學中心應投入急重難症照顧，以符合分級醫療的精神，必要時健保署會提供分析，讓醫院了解哪些檢驗檢查可減少、哪些患者可以下轉。

醫學中心 患者 健保署

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