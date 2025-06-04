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北市設氫能推廣辦法挨批配套不足 議會法規會暫擱

中央社／ 台北4日電

北市府為推動淨零排放目標，訂定氫能及其他新興能源發展推廣辦法，規劃從動物園遊園車試辦，議會法規會今天討論時議員指有配套不足等情形，先暫擱此案要求補資料再報告。

台北市議會法規委員會上午討論市府報告案，產業發展局資料顯示，因應氣候變遷等狀況，依北市淨零排放管理自治條例規定，訂定「台北市氫能及其他新興能源發展推廣辦法」。

多名議員在法規會討論時提及，目前還未有氫能車上路，北市府要比其他縣市提前訂定氫能推廣辦法，但配套措施卻略顯不足。

國民黨台北市議員林杏兒問及目前氫能車是否已上路，產發局官員答詢目前無。林杏兒接著說，若沒車上路，市府設辦法，卻未考慮配套措施及安全性、居民意見等問題。

民進黨台北市議員陳賢蔚表示，有報告提到目前僅大型車輛如巴士會使用氫能，市府是否有與大巴業者溝通，針對補助編列預算為多少。產發局回應，補助費編列新台幣400萬元，為5年連續性預算共2000萬元。

官員說，針對氫能車規劃已封閉園區的動物園遊園車先試辦，且業者考量氫能車在里程等優於其他交通工具，但1輛造價約3000萬元，目前只能從國外進口來台，所以有意願但仍在評估。陳賢蔚建議可評估把垃圾車、公車等大巴規劃為使用氫能。

民進黨議員許淑華表示，市府過去推廣新興交通工具時起步難，如YouBike、電動機車，後續卻帶來不錯成效，認為不應只考量成本，支持此案，但市府後續應向議會提供執行結果。台灣民眾黨議員陳宥丞說，市府要試辦氫能車建議應考量如內科等具交通實況的地點。

議會法規會召集人吳世正則表示，此案為市府報告案，議會法規會僅聽報告後提意見，因議員提出如安全把關機制不足等狀況，此案先暫擱市府應於3週內補充資料給議會後再報告。

議員 北市府 動物園

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