李安妮拜會 小池百合子憶30年前與李登輝談半導體

李登輝基金會董事長李安妮今天拜會東京都知事小池百合子。小池百合子回憶30年前與前總統李登輝討論半導體的過往，李安妮則當面邀請小池百合子，未來參訪台灣時務必參觀「AI李登輝」特展，她將親自導覽。

李登輝基金會發布新聞稿表示，李安妮上午拜會小池百合子，分享基金會近況與「AI李登輝」計畫成果。

小池百合子與台灣關係友好，也與李登輝交情甚篤，甚至被稱為李登輝「在日本的女兒」。李安妮說，在台灣大家都知道「李登輝有一位在日本的女兒」，很高興能在東京都廳與「日本的姊姊」相會，並且期盼進行專訪，留下與李登輝相關更多深刻且有意義的故事。這些故事將來會收藏在圖書文物紀念館，成為啟發台日兩國人民對未來想像的重要元素。。

小池百合子回應，30多年前拜會李登輝時，就提到半導體、太空等領域對國家的重要性，現在回想起來實在是高瞻遠矚。而韓國昨天剛完成總統大選，近年亞洲、甚至是世界都發生十分劇烈的變化，所以「我也想問問AI李登輝，我們該如何面對當前的局勢」。

李安妮說，「AI李登輝」今年7月30日起在國立台灣圖書館舉行為期2年的特展，也邀小池百合子未來參訪台灣時務必前往，她將親自導覽。