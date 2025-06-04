雨水是上天的祝福 林佳龍歡迎馬紹爾群島總統海妮來台

外交部長林佳龍2日深夜赴桃園國際機場，親自迎接馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）伉儷與訪問團抵台。3日上午，林佳龍陪同總統賴清德於總統府前主持歡迎儀式，並以隆重軍禮與最高規格的21響禮炮迎接海妮總統，林佳龍期待，海妮總統此次訪問為兩國未來在更多領域深化合作奠定堅實基礎，持續厚植台馬情誼，推動兩國關係更上層樓。

適逢台灣梅雨季節，軍禮期間降下大雨，兩國元首仍在雨中完成檢閱儀隊。林佳龍指出，雨水在馬紹爾傳統文化中代表上天的祝福，而雨後的彩虹則是「Iakwe」，亦是馬國的問候語，這樣的情境也讓他想起去2024年12月賴總統訪問馬國時，當地同樣在飛機抵達前下起一陣大雨，賴總統當時也說這是「遇水則發」。林佳龍表示，相信雙邊互訪期間所遇的迎賓雨水，是上天對兩國邦誼最深的祝福。

為隆重迎接遠道而來的馬國貴賓，總統府前凱達格蘭大道與外交部大門口懸掛馬紹爾群島國旗，迎風飄揚。今晚林佳龍也在台北賓館設宴款待海妮總統及訪團一行，展現台灣以誠摯與熱情迎接太平洋友邦的心意。

林佳龍表示，海妮總統此次訪台，是其自2024年1月重返總統職位後首次來台進行國是訪問，去年底賴總統「繁榮南島智慧永續」之旅出訪馬紹爾群島，獲得馬國政府與人民的熱烈歡迎，雙方元首的互訪展現兩國對彼此關係的高度重視，台馬兩國共享民主、人權與法治等普世價值，是雙邊邦誼 27 年來穩固發展的重要基石。

林佳龍指出，賴總統特別強調，台馬擁有共同的南島文化，更是理念契合、目標一致的合作夥伴。海妮總統亦感謝台灣始終是馬國最堅定的朋友，長年來在教育、醫療、基礎建設等領域的合作，有效提升當地人民的生活品質，並重申馬國除珍惜台灣的協助與情誼，也將持續在國際場域力挺台灣，主張國際社會應正視2300萬台灣人民的基本權利，支持我國有意義參與聯合國體系在內的國際組織。

儀式後，林佳龍也在兩國元首共同見證下，與馬國外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）簽署「體育交流合作意向書」及「總統獎助學金備忘錄」。同時，雙方也延續賴總統出訪成果，舉行購機貸款啟動儀式，象徵台馬航運合作正式啟動。