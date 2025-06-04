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楊麗花、吳晟、傅明光 獲行政院文化獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
第四十四屆行政院文化獎，客家建築匠師傅明光獲獎。圖／客委會提供
第四十四屆行政院文化獎，客家建築匠師傅明光獲獎。圖／客委會提供

文化部昨公布第四十四屆行政院文化獎，由楊麗花（林麗花）、傅明光、吳晟（吳勝雄）獲獎。文化部長李遠親自致電向得獎人道賀。頒獎典禮將於七月十日在台北市中山堂光復廳舉行，現場除了將頒授文化獎章、證書外，還有獎金一百萬元。

楊麗花生於一九四四年，型塑台灣大眾對於歌仔戲的集體記憶，作品橫跨野台戲、廣播、電視及電影等領域，影響力遍及華人圈。

第四十四屆行政院文化獎，歌仔戲巨星楊麗花獲獎。圖／國家影視聽中心提供
第四十四屆行政院文化獎，歌仔戲巨星楊麗花獲獎。圖／國家影視聽中心提供

文化部指出，楊麗花在八○至九○年代電視歌仔戲扮演小生角色，迄今仍讓觀眾記憶深刻。一九九一年，其主演的「呂布與貂蟬」在國家戲劇院演出，首度將歌仔戲引入國家級殿堂，二○二二年獲得傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎肯定，並由台北市政府文化局公告為「無形文化資產保存者」及「傳統藝術藝師」。

傅明光生於一九四○年，擅長客家傳統建築修復技術。文化部表示，傅明光遵循古法純手工修繕，以瓦作整齊及不漏水為最大特色；他致力推動台灣傳統修復技術保存工作，為台灣土水修造技術（瓦作）的重要推手，經文化部認定為重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者。

第四十四屆行政院文化獎，詩人吳晟獲獎。圖／吳晟提供
第四十四屆行政院文化獎，詩人吳晟獲獎。圖／吳晟提供

吳晟生於一九四四年，自一九七○年代起專注於農民文學與鄉土詩創作，近百首詩篇描寫台灣農民生活，深刻探討命運與社會變遷。文化部表示，吳晟不僅是台灣重要的詩人與散文家，長期推動環境永續與人權保障，關心台灣鄉土與未來，為「文化行動者」典範。

行政院 藝術家 文化部 文化資產

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