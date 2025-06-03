快訊

南韓總統大選投票結束！出口民調曝李在明領先 可望當選

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

柯文哲嗆檢「公訴的別淌偵查渾水」 心疼邵琇珮受折磨：變憔悴了

印度茶在台飄香百年 印度代表：奠定雙邊合作基礎

中央社／ 台北3日電

印度台北協會今天舉行印度茶引進台灣百年慶祝活動，印度台北協會會長葉達夫表示，茶連結不同文化與心靈，更深化印度與台灣相互理解，為台印經貿、文化等各領域合作奠定堅實基礎。

印度台北協會發布新聞稿表示，印度台北協會下午與台北市迎新會舉辦「從阿薩姆到阿里山–慶祝印度茶在台灣百年飄香」文化交流活動，慶祝印度茶引進台灣超過百年的歷程，在茶香中見證雙邊人民日益緊密的情誼。

印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh LaxmanbhaiYadav）致詞時表示，印度是全球第2大茶生產國，並位列全球5大茶葉出口國。茶作為全球共通的語言，連結不同文化與心靈，更深化台印人民的相互理解，為未來在經貿、文化等各領域的合作奠定更堅實的基礎，共同開創更繁榮的未來。

印度台北協會會長夫人Shital Yadav則說，早在1923年，台灣農業部門便引進印度阿薩姆茶樹，成為台灣紅茶產業的原點。南投日月潭成功創造出享譽台灣的阿薩姆紅茶新風味。台灣茶業多樣成就與印度茶葉息息相關，展現兩地在農業科技與文化交流上的深遠影響。

台北市迎新會理事長廖婉如也強調，很高興能與印度台北協會攜手，透過茶香為台印文化外交寫下新的新篇章。這也證明文化在連結人心、促進彼此理解上的強大力量，這正是台印關係不斷深化的關鍵。

印度台北協會表示，活動展現茶在印度日常的核心地位，從家中品茗到街邊「chaiwalas」（奶茶小販），茶不僅美味提神，更能開啟一日思緒，正如印度俗語「Chai peene ke baad hi dimaag chalta hai」（一杯入魂，思緒泉湧）。這也與台灣「手搖飲」文化相互輝映，印證「奶茶聯盟」所象徵的印台文化親近性。

印度台北協會提及，活動還有印度文化體驗，包括專業講師示範印度香料奶茶（Masala Chai）製作，還有台灣不常見的克什米爾粉紅奶茶（Kashmiri PinkChai）及大吉嶺獨特的「霜茶」（Frost Tea），展現印度茶葉多元面貌。另有創新的印度香料可樂（Masala Cola）也為台灣民眾帶來另類體驗。

茶葉 奶茶 印度

延伸閱讀

第2個拿下川普關稅協議是這國？美商務部長洩口風 「快談成了」

東元：北美充電樁快充產線完工 印度電巴元件6月試量產

國銀新南向放款動能驟減 台幣劇升、企業大額還款是主因

外資買亞股 最愛印度

相關新聞

曾文生反駁無照燒煤發電 至今沒被裁罰就是合法的證據

民眾黨立院黨團今日再度砲轟台電的台中電廠及高雄興達電廠，無照使用燃煤機組發電，台電董事長曾文生也召開記者會回擊，台中市政...

照片看歷史／1955年紀念禁煙節 台北市府焚毀214件毒品

1955年6月3日，台北市政府為紀念「六三」禁煙節，於當日上午在市府會議室舉行禁煙節紀念典禮，邀請監察院、省府、保安司令部、地方法院、衛生院等單位代表與會。當日上午10時，與會代表們就一起前往市府大門外，將214件鴉片、海洛英、嗎啡等毒品，投入烈火中焚燬。...

【專家之眼】中華文化與AI發展：傳統與創新

隨著AI技術迅速進展，全球正面臨科技與文明的深刻轉型。作為擁有悠久歷史的中華文化，如何與AI融合，成為重要課題。筆者從中...

NSO首登東京三得利音樂廳 樂音見證台日深厚情誼

NSO國家交響樂團「來自台灣」日本巡演音樂會，今晚在東京三得利音樂廳演出邁入高潮。台上近200人共同演奏紀念前總統李登輝...

NSO東京演出 駐日代表李逸洋：李登輝交響曲日本首演意義重大

NSO國家交響樂團「來自台灣」日本巡演音樂會今天在東京三得利音樂廳演出，曲目包括作曲家金希文為緬懷已故前總統李登輝所創作...

「AI李登輝」一開唱被女兒李安妮吐槽 安倍昭惠破涕為笑

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天出席日本李登輝之友會在東京舉辦的活動，會中播放「AI李登輝」吟唱的「化為千風」，讓安倍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。