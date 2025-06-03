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曾文生反駁無照燒煤發電 至今沒被裁罰就是合法的證據

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電董事長曾文生（右三）3日召開記者會反駁中火無照燒煤發電是違法，他說，台電至今沒有收到任處罰單，可證明台電是照法律規範運轉發電機組。記者陳儷方／攝影
台電董事長曾文生（右三）3日召開記者會反駁中火無照燒煤發電是違法，他說，台電至今沒有收到任處罰單，可證明台電是照法律規範運轉發電機組。記者陳儷方／攝影

民眾黨立院黨團今日再度砲轟台電的台中電廠及高雄興達電廠，無照使用燃煤機組發電，台電董事長曾文生也召開記者會回擊，台中市政府延遲審查，依空汙法規定，地方政府沒有做出審查，視同原照展延，且台電至今沒有收到任處罰單，可證明台電是照法律規範運轉發電機組。

台電的台中火力發電廠2、3、6、7、10等5部機組，連續多日遭環保團體抗議無照運轉燒煤。曾文生說，其中6、7、10號機組操作許可去年底屆期，但台電去年9月4日就送件提出展延申請，至今9個月，當中除了發函叫台電支付實質審查費用外，就沒有下文，因此這3張操作許可的展延，還在台中市政府的審查中。

曾文生強調，台中市政府應該在35天，最多展延15天內完成審查，但至今250天都沒有答案，在台中市政府做出准駁前，台電依原照操作執行，目前操作許可展延申請還在台中市政府的審查過程，「是他未發照，不是我們故意無照操作」，如果無照操作是一違法行為，「台電應該要被處分，但9個月來，台電沒有收到任何裁處」。

如果台中市政府最後的答案是不予展延，台電會如何回應？曾文生沒有直接表達會走訴願及行政訴訟程序，但以現在正在行政訴訟過程中的台中2號機、3號機為例，做出回應。

曾文生說，台中市政府2020年曾廢止台中2、3號機的操作許可，但此一處分被環保署廢止，至今沒有發出操作許可，這5年來2、3號機都在運轉發電，台電也一直沒有被處分。

至於興達3、4號機，曾文生表示，3號機是2025年底除役，4號機是2026年底除役，除役前轉成備用機組，環評要求備轉容量率8％以下才能啟動，高雄市政府在審查時加碼要求全年運轉720小時以下，而全年運轉720小時以下的限制是緊急備用機組的限制，「高雄市政府沒有不讓這兩部機組依照緊備機組的標準來發電，他們是希望我們壓在720小時以下」，「我們確定操作時間不會超過720小時，明年4號機也不會超過720小時」。

曾文生同時表示，中火10部機組裝置容量是550萬瓩，占比15％，就算限制中火只開9部機組，裝置容量占比也將近14％，如果都不發電，電從哪裡來？以目前台灣的電力系統來看，2028年要達到無煤，「是非常、非常困難的」，如果真的要無煤，「那一定會讓國家的電力系統可能面對癱瘓」，如果要用核電延役來替代中火燒煤，「那就要核一、核二、核三，三廠全部都延役，才會有相當的發電規模」。

曾文 台電 台中市

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