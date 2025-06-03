快訊

頂客族遺產怎麼分？律師：不立遺囑…小心配偶得跟兄弟姐妹共分財產

孫正義最懂東山再起 在AI和川普時代的豪賭能再成功？

中職／陳傑憲深夜曬「操偶圖」 強調永遠以比賽和戰績優先

【專家之眼】中華文化與AI發展：傳統與創新

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
隨著AI技術迅速進展，全球正面臨科技與文明的深刻轉型。路透
隨著AI技術迅速進展，全球正面臨科技與文明的深刻轉型。路透

隨著AI技術迅速進展，全球正面臨科技與文明的深刻轉型。作為擁有悠久歷史的中華文化，如何與AI融合，成為重要課題。筆者從中華文化核心價值出發，探討AI的哲學意涵、倫理挑戰及融合實踐，並展望兩岸未來可能的發展路徑。

中華文化強調「天人合一」、「以和為貴」、「仁者愛人」等理念，儒家的「仁、義、禮、智、信」、道家的「順應自然」、佛家的「慈悲智慧」構成其深厚的人文精神與倫理基礎。在AI發展強調效率與智能的背景下，中華文化的「中庸之道」與「以人為本」提供了道德準則，幫助避免AI偏離人類價值，這是極為關鍵的重點。

目前AI廣泛應用於語音識別、自動駕駛、教育、醫療、司法等領域，並引發一系列倫理挑戰，如AI的「理解」是否等同人類、演算法的偏見、隱私與自主權的威脅、AI是否可能具備意識等問題。這些挑戰更加凸顯哲學與倫理在AI發展中的重要性。

大陸已在多方面實踐AI與中華文化的融合：教育上，結合AI與古典教材，如《論語》與《道德經》，推動智慧學習；文化遺產方面，故宮博物院運用AI進行古籍辨識、文物修復；在藝術創作上，平台如「文心一格」與「小冰」將詩詞、書法等傳統元素融入AI藝術，顯示AI不僅是技術工具，更是文化創新的載體。

此外，中華文化強調整體性、和諧與社群責任，為全球AI倫理治理提供新視角，如「仁者愛人」可平衡AI決策中的社會公平，「無為而治」啟示AI自主性與限制之平衡，「因果報應」則有助於建立演算法的責任機制。這些理念能豐富現有的以個人主義為主的西方AI倫理框架，避免單一西方價值體系主導。

大陸推動《新一代人工智能發展規劃》，強調AI技術需尊重傳統文化與社會倫理，並出台《人工智能倫理規範》以體現文化自覺。如上海、杭州等地成立文化科技產業園，探索文化與科技創新的融合之道。

面向未來，AI發展離不開哲學引導，而哲學也因AI而重塑。技術哲學、科學哲學等學科將為AI提供理論支撐，但如何將哲學思想具體轉化為演算法設計，如何讓東方文化在全球AI治理中發揮更大影響，仍是長期與艱鉅的挑戰。

若台灣能成立跨學科「文化與AI研究中心」，並鼓勵企業開發具文化內涵的AI產品，通過國際合作倡導東方文化在全球AI治理中的參與，當可在促進兩岸和平發展方面做出貢獻。

總結來說，中華文化與AI的融合不僅是實用層面的結合，更是意義建構與哲學省思的過程。唯有結合文化自信與哲學深度，方能讓中國在全球科技與文化創新中開創兼容並蓄、仁智並濟的新局面。

語音 倫理

延伸閱讀

兩岸中華文化峰會 國台辦宋濤：堅決反對台獨分裂

會見洪秀柱 陸政協主席王滬寧：堅定不移推進統一

盼弘揚中華文化！陸政協主席王滬寧見洪秀柱 她強調：都是一家人

不犯錯哲學？湖北省委書記令下屬「硬邦邦」、「嗷嗷叫」

相關新聞

照片看歷史／1955年紀念禁煙節 台北市府焚毀214件毒品

1955年6月3日，台北市政府為紀念「六三」禁煙節，於當日上午在市府會議室舉行禁煙節紀念典禮，邀請監察院、省府、保安司令部、地方法院、衛生院等單位代表與會。當日上午10時，與會代表們就一起前往市府大門外，將214件鴉片、海洛英、嗎啡等毒品，投入烈火中焚燬。...

【專家之眼】中華文化與AI發展：傳統與創新

隨著AI技術迅速進展，全球正面臨科技與文明的深刻轉型。作為擁有悠久歷史的中華文化，如何與AI融合，成為重要課題。筆者從中...

NSO首登東京三得利音樂廳 樂音見證台日深厚情誼

NSO國家交響樂團「來自台灣」日本巡演音樂會，今晚在東京三得利音樂廳演出邁入高潮。台上近200人共同演奏紀念前總統李登輝...

NSO東京演出 駐日代表李逸洋：李登輝交響曲日本首演意義重大

NSO國家交響樂團「來自台灣」日本巡演音樂會今天在東京三得利音樂廳演出，曲目包括作曲家金希文為緬懷已故前總統李登輝所創作...

「AI李登輝」一開唱被女兒李安妮吐槽 安倍昭惠破涕為笑

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天出席日本李登輝之友會在東京舉辦的活動，會中播放「AI李登輝」吟唱的「化為千風」，讓安倍...

李安妮與安倍昭惠東京同台 分享「AI李登輝」計畫

李登輝基金會董事長李安妮今天表示，「AI李登輝」7月30日起在國立台灣圖書館進行為期2年特展，以嶄新方式讓前總統李登輝再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。