駐斯洛伐克代表處慶端午活動 凝聚僑胞情誼
為傳承台灣傳統文化與凝聚僑界向心力，駐斯洛伐克代表李南陽日前邀請旅斯台灣僑胞、台商與打工度假青年齊聚，並舉辦立蛋比賽，歡慶端午佳節。
據駐斯洛伐克代表處新聞稿，李南陽在活動致詞時表示，端午是進入夏日的節氣轉換，請僑胞多注意身體健康。近來世界經貿情勢轉變，盼台商充分應變，感謝大家長期支持台灣，並盼此機會深化彼此的情誼與連結。
活動當天氣氛熱絡，除了有象徵祝福與活力的「摸彩活動」外，現場也舉行「立蛋遊戲」，參與者紛紛挑戰將雞蛋立於桌上，期盼帶來好運一整年。
現場有代表處精心準備的傳統粽子，讓在異鄉的僑胞感受家鄉的溫暖與熟悉滋味。
駐斯洛伐克代表處表示，透過此次端午節活動，推廣台灣傳統文化，也加強旅斯僑界的連結，並增進當地僑社對台灣的認同。
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