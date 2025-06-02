NSO首登東京三得利音樂廳 樂音見證台日深厚情誼

NSO國家交響樂團「來自台灣」日本巡演音樂會，今晚在東京三得利音樂廳演出邁入高潮。台上近200人共同演奏紀念前總統李登輝交響曲片段，以樂音致敬李登輝一生貢獻，也銘記台日之間的深厚情誼。

結束大阪場演出後，NSO今晚首度登上東京最知名的音樂殿堂三得利音樂廳，由指揮馬寇爾（JunMärkl）攜手小提琴家黃俊文演出貝多芬「D大調小提琴協奏曲」。這是兩人連續三天第三度合作此曲，黃俊文與樂團默契十足，也成音樂會亮點。

音樂會下半場首演台灣旅美作曲家陳可嘉創作的「家的呼喚」，由客家委員會委託創作，並由台北愛樂合唱團與NSO共同演出。作品靈感來自醫師兼詩人曾貴海的客語詩「歸來去」，是一首關於身分與記憶的音樂沉思。

陳可嘉在音樂會前受訪表示，自己身為「台客」混血，台灣與客家文化早已深深烙印在她生命中，成為創作的一部分。「這次的委託創作彷彿一道橋，把我和童年時光連結起來。當我用客語朗誦這首詩，那些畫面成為創作中潛藏的節奏與語彙。」

壓軸演出金希文創作的「第五號交響曲」選段，其中第三樂章「台灣人的悲哀」以慢板旋律，訴說台灣人身分認同的悲哀與渴望；第四樂章「光的瞬間」則加入合唱。在觀眾熱烈掌聲中，樂團加演蕭泰然「來自福爾摩沙的天使」作為安可曲，三位來自不同世代的台灣作曲家作品於三得利音樂廳交會傳承，也為今晚音樂會畫下精彩句點。

今晚三得利音樂廳嘉賓雲集，包括前任日本內閣總理大臣安倍晉三遺孀安倍昭惠、NHK交響樂團理事長今村啓一、日本知名作曲家細川俊夫、日本中提琴家磯村和秀、駐日代表李逸洋、李登輝基金會董事長李安妮以及許遠東先生暨夫人紀念文教基金會秘書長許志平等齊聚一堂，以動人樂音搭起台日友誼橋梁，並將台灣頂尖古典音樂獻給日本樂迷。

安倍昭惠表示「這是場很好的音樂會，也是我第二次聽到NSO精湛的演出。更開心的是可以和李安妮女士再次相見！」

日本知名作曲家細川俊夫表示，樂團在最弱音的處理非常精緻，他非常喜愛這樣的表現。樂迷也表示，NSO的音色溫潤，是日本聽眾會喜歡的音樂類型。