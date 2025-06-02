李安妮、安倍昭惠日本同框 分享「AI李登輝」計劃

李登輝基金會@@@李安妮@@@董事長偕夫婿賴國洲教授，2日午後出席於日本李登輝之友在東京會舉辦的活動，日本前首相安倍昭惠夫人亦應邀蒞臨。李安妮與安倍昭惠的生日都在6月，只相差一日，李安妮為6月9日，安倍昭惠為6月10日，日本李友會特地為兩人慶生，李安妮也分享了「AI李登輝」計劃。

會中，李安妮以「主角殞落之後的李登輝基金會」為題，分享其接任李登輝基金會之後的各項轉型工作。包含將李登輝「公共財化」、舉辦主題性的學術研討會與紀念音樂會、致力延續台日友好、推動籌建李登輝圖書文物紀念館等等。紀念館除了將收藏李前總統的藏書、自身著作、珍貴文物外，也規劃展示921大地震時其搭乘的S70C勘災直升機。

李安妮指出，籌建圖書文物紀念館不是為了膜拜過去，而是希望讓「記憶活著，成為我們繼續走下去的力量」。但籌建紀念館是件曠日廢時的大工程，在硬體實際動工之前，「AI李登輝」就成為非常重要的先行軟體，借助科技讓眾人與李前總統重聚與傳承其智慧。

李安妮透過簡報展示目前的成果，讓「AI李登輝」以極為仿真的聲音以中文、日文與英文進行自我介紹，讓現場來賓大為驚豔。「AI李登輝」預定在7月30日起，在國立臺灣圖書館進行為期兩年的特展，以嶄新的方式讓李前總統再次走向社會大眾。最後，李安妮播放由「AI李登輝」演唱的〈千風之歌〉作為演講結尾，不少現場來賓感動落淚，也包含安倍昭惠。

安倍昭惠在演講時表示，雖然沒有見過李前總統，但透過「AI李登輝」彷彿親自看到李前總統就在眼前。她在今年4月來台與李安妮董事長餐敘時知道李登輝基金會正在進行「AI李登輝」計畫，也讓她發想「AI安倍晉三」的可能性，甚至未來讓「AI李登輝」與「AI安倍晉三」對話，因此還有很多事情要向她在「台灣的姊姊」(指李安妮)學習。

此外，安倍昭惠指出，李登輝比日本人更像日本人，而她身為日本李登輝之友會的榮譽顧問，因此她會努力讓更多日本人知道與認識李登輝，因為台灣就像她的另一個家鄉。