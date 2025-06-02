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李安妮與安倍昭惠東京同台 分享「AI李登輝」計畫

中央社／ 台北2日電
李登輝基金會董事長李安妮（右）2日與日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠同台，出席日本李登輝之友會活動。圖／李登輝基金會提供（中央社）
李登輝基金會董事長李安妮（右）2日與日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠同台，出席日本李登輝之友會活動。圖／李登輝基金會提供（中央社）

李登輝基金會董事長李安妮今天表示，「AI李登輝」7月30日起在國立台灣圖書館進行為期2年特展，以嶄新方式讓前總統李登輝再次走向大眾。日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠說，這讓她發想「AI安倍晉三」可能性，甚至未來讓「AI李登輝」與「AI安倍晉三」對話。

李登輝基金會今天發布新聞稿表示，李安妮偕夫婿賴國洲出席日本李登輝之友會在東京舉辦的活動，安倍昭惠應邀蒞臨；李安妮生日是6月9日，安倍昭惠則是6月10日，生日只差1天，日本李登輝之友會特地為2人慶生並邀請發表簡短演說。

李安妮以「主角殞落之後的李登輝基金會」為題，分享接任基金會後的各項轉型工作，包括，將李登輝「公共財化」、舉辦主題性學術研討會與紀念音樂會、致力延續台日友好、推動籌建李登輝圖書文物紀念館

李安妮說，紀念館除了將收藏李登輝的藏書、著作與珍貴文物，也規劃展示921大地震時所搭乘的S-70C勘災直升機；籌建圖書文物紀念館不是為了膜拜過去，而是希望讓記憶活著，成為繼續走下去的力量。

李安妮表示，籌建紀念館是大工程，在硬體實際動工前，「AI李登輝」就成為非常重要的先行軟體，盼借助科技讓民眾與李登輝重聚並傳承其智慧。

李安妮現場也透過簡報展示目前成果，讓「AI李登輝」以極為仿真的聲音，用中文、日文與英文進行自我介紹。她說，「AI李登輝」預定7月30日起，在國立台灣圖書館進行為期2年的特展，以嶄新方式讓李登輝再次走向社會大眾。

安倍昭惠演講時表示，雖然沒有見過李登輝，但透過「AI李登輝」彷彿親眼看到李登輝就在眼前；她今年4月來台與李安妮餐敘時，知道李登輝基金會正在進行「AI李登輝」計畫，讓她發想「AI安倍晉三」的可能性，甚至未來讓「AI李登輝」與「AI安倍晉三」對話。

安倍昭惠指出，李登輝比日本人更像日本人，她身為日本李登輝之友會的榮譽顧問，會努力讓更多日本人知道與認識李登輝，因為台灣就像另一個家鄉。

李安妮贈送安倍昭惠兩環相扣的項鍊，象徵兩人永遠不分開的姊妹情誼；安倍昭惠回贈印有安倍晉三與李登輝合影的玻璃杯，紀念兩人對台日與世界的貢獻。

紀念館 李登輝 李安妮 日本 安倍晉三 台日

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