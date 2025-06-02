直播法庭修改草案 劍青檢改「懇請緩議」：莫讓事實審淪「秀場直播間」

民眾黨版「法院組織法」直播法庭修法草案，今年5月23日二讀通過，基層檢察官組成的檢察官改革團體「劍青檢改」今聲明「甚感驚愕」，直指依當前立法院三讀作法，草案可能瞬間秒過，但「事實審直播」缺乏配套或影響評估，一旦三讀通過恐釀無法挽回後果，直播法庭草案應緩議。

劍青檢改今聲明指出，美國聯邦系統、德國、日本、法國、加拿大等國家，全都禁止法庭直播，且與我國一樣，也嚴禁錄音錄影；目前唯一推動直播法庭，全面擴大適用到所有事實審的就是中華人民共和國。劍青檢改強調「吾國修法，切莫取法乎下」

劍青檢改表示，民眾黨版法院組織法修法草案第90條內容，特別針對「重大公共利益或社會矚目之案件」直播，其不同於美國目前僅限縮於州郡地方輕型案件試行，一步到位逕行採取中共「人民法院法庭規則」立法模式，該草案尚缺乏完整的目的性思考、影響司法衝擊評估以及相關配套，僅以「司法透明」目貿然通過，後果影響深遠難料。

劍青檢改直指，直播法庭影響深遠，2017年總統府司改國是會議引發重大爭論，本會當時已表態反對。此次草案突然二讀通過，包括最重大的「事實審直播」，尚未經司法院、法務部、法官、檢察官、律師界、法律學術界之討論與準備，更缺乏配套或影響評估，一旦三讀通過上路恐釀無法挽回之後果，深感憂心。

劍青檢改直出，該草案第90條更大的問題在於「事實審」直播的發動權有二，分別是「依被告聲請」或「依法院職權裁定」。但「直播依被告聲請」乃舉世所無，本會強烈質疑，被告依據何種法理能享有「直播聲請權」？縱然，被告人權應該保障，但「審判直播請求權」是否屬於其訴訟基本權？本會對此歉難認同。

法庭直播究竟是一項法庭的義務，還是被告的人權，都還沒有釐清的時候，草案為什麼要賦予其聲請權？尤其草案更賦予被告有抗告權，如果法院裁定駁回，被告還可以抗告到高院發回直播，這不僅毫無法理依據，更將成為當事人拖延訴訟的手段。

實務運作可想見，被告提出聲請一事，法院便須進行「是否准許直播的辯論」，若是社會矚目大案，辯方強烈要求全民直播公審，檢方倘若反對，辯方勢必用盡一切事證主張必須直播，此等「中間裁判程序」也將讓最後言詞辯論提前開打，中間裁定後還有上級審抗告程序，且聲請不限一次，矚目大案只會先看到無止盡的直播爭論和拖延虛耗。

劍青檢改指出，草案影響所及，全民都可能送上直播法庭，讓全國收看。法庭的公開性與觀眾的存在會對參與者的行為產生顯著影響，恐有迎合觀眾的期待或影響審判結果的「舞台效應」；另直播影音不會隨法庭審判結束，恐遭惡意剪接、假配音、假字幕、迷因梗圖等各種扭曲變形成為假訊息、認知戰，更宣稱來自審判真實過程的轉譯，製造台灣社會衝擊與混亂。