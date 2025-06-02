葉伊恬事件延燒 卓揆指示督促各協會「以選手為核心」

台灣桌球新星葉伊恬原本受邀參加7月登場的WTT美國大滿貫賽，參賽資格卻遭桌球協會取消。行政院指出，院長卓榮泰相當關切此事，指示教育部及體育署後續應保障所有選手訓練及參賽權益，並督促各協會務必以選手為核心，傾聽選手與教練的心聲。

中華民國桌球協會近日以「黃金計畫選手不應缺席國家隊賽事」為由，強硬取消葉伊恬參賽資格，引發「桌球教父」莊智淵不滿，體育署也發聲明強烈譴責，要求桌協公開說明並道歉，並預告全面暫停對桌協的補助款，若未能限期改善並公開致歉，將依法撤免秘書長職務。

行政院發言人李慧芝今日轉述，卓揆聞訊相當關切，並指示體育署積極明快處理，協助選手與教練保障參賽權益。

李慧芝表示，體育署在接獲陳情後，於1日發布聲明，卓揆也指示後續應保障所有選手的訓練及參賽等權益，請教育部及體育署督促各單項協會，務必以選手為核心，傾聽選手與教練的心聲。

此外，李慧芝提到，運動部即將於9月成立，社會抱持高度期待，也非常關注全國各運動單項協會的良善治理，卓揆日前已指示，隨著運動部的成立，對於各單項協會發展與良善治理相關辦法要同步跟上，建立有利於訓練和比賽的運動環境，促進運動協會發展與良善治理，推廣全民運動。