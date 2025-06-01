華府龍舟賽登場 美國務院副助卿出席幫龍舟點睛
第22屆華府龍舟賽於美東時間31日在波多馬克河畔湯普森船舶中心（Thompson Boat Center）登場，除了美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯到場，美國國務院東亞及太平洋事務局副助卿Kevin Kim也現身參加剪綵，並幫龍舟點睛。
據了解，Kevin Kim被認為當前國務院中對台灣非常友好的官員之一。
由大華府台美文化協會（Taiwan-U.S. Cultural Association）舉辦的華府龍舟賽原訂於5月17日舉行，共吸引51支隊伍、近1500名選手報名參賽，不過後來比賽因天候不佳順延，最後共39支隊伍出賽，中華民國駐美代表處共組織9支隊伍。
大華府台美文化協會指出，參賽隊伍陣容多元，涵蓋各界菁英、社區代表、外交人員、媒體工作者、華府地區僑團與校園團隊，甚至有由抗癌鬥士與聾啞人士組成的隊伍參賽。
雖然比賽延期，但順延日期正逢台灣端午節，大華府台美文化協會執行長胡兌昀31日上午主持開幕儀式，邀請我駐美台北經濟文化代表處公使姜森、Kevin Kim、藍鶯、捷克駐美大使Miloslav Stase和巴拉圭駐美代辦Oscar Baez等人與會，一同主持剪綵與龍舟點睛儀式。
華府龍舟賽自2002年起開始舉行，在華府推動亞裔文化交流，除了水上競技，現場也擺有台灣文化展區，今年包括我國交通部觀光署與僑教中心都有設攤，向民眾推廣台灣風情與觀光資源。
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