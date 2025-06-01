聯合報一周大事 5/25~5/31

我國著名音樂家、男低音朱永鎮，1956年5月間受指派至泰國曼谷中華會館講學並舉行演奏會，期間住在曼谷中華會館二樓，然而5月8日凌晨中華會館突然起火，先聞爆炸三聲，整座樓房被火焰吞噬，形成一片火海，朱永鎮未能即時逃出，不幸罹難，當時輿論認為這場火災可能是中共計畫。1956年5月31日，朱永鎮的骨灰由好友黎東方和曼谷中華會館理事長黃鴻秋護送，乘泰國航空班機自曼谷運返台北，班機於當日下午1時35分降落。

2025-05-31 09:00