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聯合報一周大事 5/25~5/31

聯合報／ 本報訊
總統府5月28日公布「紀念日及節日實施條例」，今年起，國定假日多了「四加一天」，勞動節改為全國放假。圖為淡水街頭畫面。圖／聯合報系資料照片
總統府5月28日公布「紀念日及節日實施條例」，今年起，國定假日多了「四加一天」，勞動節改為全國放假。圖為淡水街頭畫面。圖／聯合報系資料照片

國內

25日：交通部長陳世凱宣布，將修正道路交通管理處罰條例，無照駕駛比照酒駕當場吊扣車輛及牌照，車主連帶重罰且累犯罰鍰無上限，草案預計六月底送行政院審查。

26日：台幣兌美元匯率收盤升破卅元大關，收廿九點九三五元，匯價創下自二○二三年二月六日、暌違兩年多以來的收盤新高。

28日：總統府發布總統令，公布「紀念日及節日實施條例」，新增四天國定假日，勞動節改為全國放假。

國外

27日：美國國務院以內部電文下令所有駐外使領館，即起暫停學生簽證、交換學者簽證面談預約，準備實施新規定擴大審查簽證申請人的社群媒體使用狀況。

28日：美國國際貿易法院裁定總統川普無權課徵關稅，擋下川普的關稅政策。

29日：美國聯邦上訴法院同意川普政府暫緩法院裁定的要求。白宮新聞祕書李維特稱，川普政府決心上訴到聯邦最高法院，也認為最後會勝訴，美國將與其他國家繼續關稅談判。

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