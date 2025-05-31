宗教超越國界！集結23國 台灣大慧法師共同發起「一佛一世界」

由台灣廣修禪寺大慧大和尚、斯里蘭卡國師阿努魯達秘書長、美國毗盧禪寺的妙參大和尚共同發起的「一佛一世界」佛教國際組織，已於2025年5月31日於斯里蘭卡盛大成立。

「一佛一世界」經過三年多跨國籌備，邀請包括台灣、日本、越南、緬甸、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、美國、墨西哥、多明尼加、不丹等23國的佛教界組織與代表共同成立。超過300位各國高僧及佛教代表，昨日已自全球各地齊聚斯里蘭卡，共同舉行成立大會。

成立大會開幕以莊嚴隆重的吉祥頌拉開序幕，在斯里蘭卡傳統舞蹈康提舞中，大慧大和尚與國師阿努魯達並肩帶領衆高僧一同入塲，塲面殊聖動人。

大會主席大慧法師表示「一佛一世界」源起於「真理只有一個，所以佛陀、佛法也只有一個。雖然弘傳到世界各地有不同的文化、背景而形成了各種三傳的佛教，但是我們的佛陀是同一個，所以每一個人心中都有佛」。

大會希望透過成立此國際組織以佛法無國界的精神，將佛法弘傳到全球，不分種族、不分年齡，利益一切眾生。

在成立大會中宣示三個目標「一、將佛法弘傳到世界各國，將佛法經典透過組織平台翻譯為各國語言於各國推廣。二、以現代科技如AI最新科技來培養弘法人才到世界各地弘法。三、以佛教六和敬教義，貢獻各國專長或佈施分享到其他的國家令所有人民所有眾生都有這樣的福報，福慧雙修、利益一切眾生。」

會中並由大慧法師親手發表由美國妙參法師率領之專業翻譯團隊所出版的「六祖壇經」、「金剛經」之僧伽羅文版本。

大慧法師並從台灣帶來親手書寫「廣修善緣」的100把扇子，扇上畫有斯里蘭卡國花以代表佛的境界，並邀請各國諸長老共同簽名。邀請代表們將扇子帶回做紀念，象徵廣結善緣。同時大慧法師也帶了書法、台灣高山茶、大日如來琉璃佛像與各國僧王國師們結緣，氣氛溫馨又熱絡。