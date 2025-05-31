快訊

「阿積電」傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

柯建銘代中選會預告？發文「7月26日、8月23日」罷免投票

就是現在！快去取「午時水」…命理師曝：端午5大轉運妙招

前武官介紹華府知名河粉店 背後藏南越亡國痛

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
華府越南河粉店Pho75的牛肉河粉。圖／取自Pho75臉書粉專
華府越南河粉店Pho75的牛肉河粉。圖／取自Pho75臉書粉專

國內越南河粉生意火熱，處處有店頭。前駐美武官郭力升日前在臉書貼文介紹，美國在台協會（AIT）華盛頓總部旁有一家美國越南河粉店Pho75，牛肉河粉料好實在，是台灣訪團愛店。但店名取名75，據稱其實有紀念1975年南越亡國之痛，店裡始終可見前越南共和國黃底三條紅的國旗，令人感傷。

郭力升是備役少將，服役時長年在美接受完整訓練並任職武官。他在臉書貼文表示，越南日前大肆慶祝「越戰勝利」50週年，並舉行閱兵與遊行，這其實是很令人感傷的一段歷史。

他貼文說，1975年4月南越淪亡時，他是國小4年級生，看著電視報導，北越戰車駛進西貢總統府，扯下南越國旗，還有美軍直升機，在大使館頂樓撤離人員的畫面，非常震撼，接下來就是持續數年的越南海上難民船投奔自由事件，連澎湖都有設置收容營區，當時還有一句常見的警語「今天不做民主的鬥士，明日淪為海上的難民」，至今仍印象深刻。

郭力升說，這也使他想到，近年來越南美食在台非常流行，尤其是牛肉河粉。2009至2012年，他駐美擔任武官期間，在華府近郊Rosslyn VA捷運站、AIT總部附近，有一家「Pho75」越南河粉連鎖專賣店，料好實在、俗擱大碗，而且上菜快速、又不收小費，我們經常帶國內訪團，就近前往消費；尤其寒冷冬天，一碗熱河牛湯麵Large Bowl下肚，整個人從胃暖到心房裡，夏天則搭配越南冰咖啡，CP值非常高。

郭力升說，據稱Pho75是由流亡在美國的越南人開的，為了紀念1975年南越亡國之痛，因此取名為「75」，而在華府的那家Pho75，始終可以見到前越南共和國黃底三條紅的國旗，怎不令人感傷？

難民 越戰 越南 美國在台協會

延伸閱讀

川普關稅政策二度敗訴 法官裁定總統無單方面徵稅權

大田赴越南打造新廠區

難逃課重稅？川普關稅衝擊越南 1原因恐遇談判「最大障礙」

影／夫妻吵架？馬克宏訪越南疑遭夫人「賞巴掌」 官方曝真相

相關新聞

黃國昌率民眾黨公職賽龍舟 成績四隊墊底

民眾黨主席黃國昌今天率領新北市議員陳世軒等民眾黨黨公職參加新北市議長盃龍舟賽，結果成績排四隊最後一名，黃國昌表示他們只練...

前武官介紹華府知名河粉店 背後藏南越亡國痛

國內越南河粉生意火熱，處處有店頭。前駐美武官郭力升日前在臉書貼文介紹，美國在台協會（AIT）華盛頓總部旁有一家美國越南河...

照片看歷史／1956年音樂家朱永鎮在泰國遇難 骨灰回台

我國著名音樂家、男低音朱永鎮，1956年5月間受指派至泰國曼谷中華會館講學並舉行演奏會，期間住在曼谷中華會館二樓，然而5月8日凌晨中華會館突然起火，先聞爆炸三聲，整座樓房被火焰吞噬，形成一片火海，朱永鎮未能即時逃出，不幸罹難，當時輿論認為這場火災可能是中共計畫。1956年5月31日，朱永鎮的骨灰由好友黎東方和曼谷中華會館理事長黃鴻秋護送，乘泰國航空班機自曼谷運返台北，班機於當日下午1時35分降落。

廖俊智任期將屆滿 中研院啟動院長遴選委員會組成

中央研究院院長廖俊智任期將於明年6月20日屆滿，中研院近日啟動院長遴選委員會組成程序，組成後半年內會向中研院評議會提出4...

三峽車禍沒有「運輸」卻立案調查 運安會被輿論綁架

新北市三峽日前發生78歲老翁駕車暴衝，釀3死12傷的慘劇，引起社會極大關注，隔日國家運輸安全調查委員會（運安會）也派員前往蒐證，主委林信德隨後在立法院交通委員會答詢表示已立案調查。但該事故是一輛自用小客車暴衝，沒有載客也沒有載貨，卻因「運輸事故調查法」內的一句話被擴大解釋，讓運安會猶如被輿情綁架。 運安會成立的目的是避免運輸事故再發生，三峽車禍難道就因媒體聲量大，運安會就得優先啟動「全配」程序支援調查？

川普關稅再逆轉 聯邦上訴法院裁定「暫時恢復」

美國聯邦上訴法院美國時間29日暫時恢復川普的全面性關稅。此前一天，美國國際貿易法院裁定川普對幾乎所有國家課徵關稅超越行政權限，並以10天為期，下令川普政府撤銷這些措施。華盛頓聯邦巡迴上訴法院表示，將暫停下級法院的裁決以審理政府上訴，同時要求案件原告6月5日前提交答辯，行政部門則須在6月9日前回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。