聽新聞
0:00 / 0:00

興達3、4號機組運轉 議會吵翻天 藍營將提告

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高市議會國民黨團不滿興達電廠3、4號燃煤機組重新啟動，昨質疑市府包庇台電，揚言提告市長陳其邁及環保局長張瑞琿瀆職。記者徐白櫻／攝影
高市議會國民黨團不滿興達電廠3、4號燃煤機組重新啟動，昨質疑市府包庇台電，揚言提告市長陳其邁及環保局長張瑞琿瀆職。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會國民黨團不滿興達電廠3、4號機組在無操作許可及生煤使用許可下燃煤發電，以「備用機組」混淆「緊急備用機組」，將檢舉台電違法運轉，若市府未妥善處置，下周將提告市長陳其邁及環保局長張瑞琿瀆職。市府表示，核准權在中央，一切合法。

市府去年9月停發興達電廠3、4號燃煤機組操作許可，台電宣稱依據環評承諾，今年兩度重啟。高市議會昨2、3讀市府提案最後一天，藍綠議員為興達電廠問題吵翻天，最後流會。

國民黨團事後舉行記者會，砲轟市府不作為。議員邱于軒指出，依空氣汙染防制法，緊急備用機組才不受操作許可規範，台電講得很清楚，緊備機組只有興達1、2號及大林5號機組，興達3、4號機組是環評承諾的備用機組，兩者不同，環評承諾不能逾越空汙法，環保局不能一直以備用機組為台電開脫。

議員陳麗娜質疑，緊急備用電力設施是指供電系統跳電、限電期間，或者其他維持供電系統正常運轉的機組，但這說法給台電太多空間，隨時可對地方伸手，沒有操作許可或除役機組想用就用。

「陳其邁要帶頭向中央抗議，才是真正的暖男好市長。」議員白喬茵說，依空汙法，固定汙染源需要申請操作許可，但沒想到市府及民進黨議員為台電護航，「搶當台電發言人」，公權力被放在地上踩踏，市府難道不生氣？

市府重申，電業法57條規定，電廠除役或即將除役的機組轉為備用是由經濟部核定，無須地方政府同意。另據電力設施空氣汙染物排放標準規定，在沒有操作許可下，作為備用的單一機組，年運轉時數不得超過720小時。

興達第3、4號燃煤機組做為備用機組，依空汙法第24條公告規定，屬緊急備用的公用發電設施，不需許可。

民進黨議員邱俊憲指出，陳其邁上任市長後，對興達電廠操作許可的態度轉趨嚴格，沒有核發正常操作許可；環保局依法監督，興達電廠在符合環評承諾及法規但書的條件下運作，排放也 沒有超標，環保局長何錯之有？

針對興達燃煤3、4號機5月曾啟動，台電表示，已多次說明機組調度合法合規，符合環評承諾及空汙排放等環保法規限制，運轉資訊也公布於公司官網。

延伸閱讀

興達電重啟燃煤機組藍控陳其邁及團隊瀆職 市府重申：一切合法

興達機組運轉風波 高市藍議員擬檢舉台電要環局開罰

藍高雄黨團為興達燃煤發電槓上市府 揚言告陳其邁瀆職

朱立倫嗆高雄要率先改名中正路 陳其邁：需民眾連署提建議

相關新聞

邵琇珮：京華城案認罪思慮不周 柯文哲嗆檢「押我沒證據」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，昨傳時任都委會執秘的邵琇珮作證。邵女稱，「便當會」決議將京華城案送都委...

興達3、4號機組運轉 議會吵翻天 藍營將提告

高雄市議會國民黨團不滿興達電廠3、4號機組在無操作許可及生煤使用許可下燃煤發電，以「備用機組」混淆「緊急備用機組」，將檢...

美國關稅衝擊台灣鯛外銷 漁民建置產銷履歷盼增競爭力

因應美國關稅風暴，農業部提出吳郭魚、鱸魚出口供應鏈支持方案，台泥綠能在嘉義設有魚電共生案場，近期輔導漁民建置產銷履歷，提...

聯合報系攜手金融時報推讀者調查 3分鐘讓新聞更懂你

為了瞭解讀者的閱讀偏好，讓我們的產品與服務更加貼近讀者期待，誠摯邀請您填寫問卷（約3-5分鐘），分享您的寶貴意見與真實心聲。您的回饋將是我們持續進步的最大動力，感謝您的支持與參與！ 本問卷委由顧問公司《金融時報》旗下FT Strategies設計並執行，填寫問卷即表示您同意依據相關隱私權政策處理您提供的回覆與個人資料。

憂萊豬肉粽流竄市面 蘇俊賓籲政院加強稽查與產源標示

農業部今赴行政院會報告「農漁畜產鮮味豐、端陽佳節安心購」，桃園市副市長蘇俊賓提醒，今年是首度於邊境驗出含萊克多巴胺進口豬...

快篩藥物大缺貨 國民黨批衛福部慢半拍難辭其咎

新冠疫情急遽攀升，快篩及藥物卻大缺貨，衛福部長邱泰源今天致歉。國民黨批評，疾管署5月初就應視疫情要求快篩的廠商增加庫存量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。