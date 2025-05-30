興達3、4號機組運轉 議會吵翻天 藍營將提告

高雄市議會國民黨團不滿興達電廠3、4號機組在無操作許可及生煤使用許可下燃煤發電，以「備用機組」混淆「緊急備用機組」，將檢舉台電違法運轉，若市府未妥善處置，下周將提告市長陳其邁及環保局長張瑞琿瀆職。市府表示，核准權在中央，一切合法。

市府去年9月停發興達電廠3、4號燃煤機組操作許可，台電宣稱依據環評承諾，今年兩度重啟。高市議會昨2、3讀市府提案最後一天，藍綠議員為興達電廠問題吵翻天，最後流會。

國民黨團事後舉行記者會，砲轟市府不作為。議員邱于軒指出，依空氣汙染防制法，緊急備用機組才不受操作許可規範，台電講得很清楚，緊備機組只有興達1、2號及大林5號機組，興達3、4號機組是環評承諾的備用機組，兩者不同，環評承諾不能逾越空汙法，環保局不能一直以備用機組為台電開脫。

議員陳麗娜質疑，緊急備用電力設施是指供電系統跳電、限電期間，或者其他維持供電系統正常運轉的機組，但這說法給台電太多空間，隨時可對地方伸手，沒有操作許可或除役機組想用就用。

「陳其邁要帶頭向中央抗議，才是真正的暖男好市長。」議員白喬茵說，依空汙法，固定汙染源需要申請操作許可，但沒想到市府及民進黨議員為台電護航，「搶當台電發言人」，公權力被放在地上踩踏，市府難道不生氣？

市府重申，電業法57條規定，電廠除役或即將除役的機組轉為備用是由經濟部核定，無須地方政府同意。另據電力設施空氣汙染物排放標準規定，在沒有操作許可下，作為備用的單一機組，年運轉時數不得超過720小時。

興達第3、4號燃煤機組做為備用機組，依空汙法第24條公告規定，屬緊急備用的公用發電設施，不需許可。

民進黨議員邱俊憲指出，陳其邁上任市長後，對興達電廠操作許可的態度轉趨嚴格，沒有核發正常操作許可；環保局依法監督，興達電廠在符合環評承諾及法規但書的條件下運作，排放也 沒有超標，環保局長何錯之有？

針對興達燃煤3、4號機5月曾啟動，台電表示，已多次說明機組調度合法合規，符合環評承諾及空汙排放等環保法規限制，運轉資訊也公布於公司官網。