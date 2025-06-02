TOMICA收藏界大事！黑松100週年經典小車 7-ELEVEN陸續開賣

國民飲料品牌黑松與日本第一合金車品牌TOMICA三度聯手，延續前兩次熱銷佳績，今年再度推出話題新作——「台灣黑松經典復刻運輸車」。適逢黑松100週年紀念，這款具指標意義的經典小車不僅展現品牌質感，更是今年最值得珍藏的必搶經典TOMICA小車！已陸續於全台7-ELEVEN門市限量登場，凡購買黑松全系列飲料任兩件，即可加價229元購入收藏，實際販售時間與方式以通路公告為準。

黑松攜手TOMICA打造「台灣黑松經典復刻運輸車」，將於7-ELEVEN限量開賣。 圖／黑松股份有限公司 提供

此次作品延續前兩波熱銷佳績，黑松與 TOMICA 陸續合作推出「黑松沙士運輸車」、「TLV 台灣特注車—黑松經銷運輸車」，皆引發搶購熱潮，深受小車迷與品牌愛好者喜愛。今年適逢黑松創立 100 週年，雙方第三度攜手合作，藉由復刻三輪運輸車，重現早年配送飲料深入街巷的經典畫面，也為黑松百年里程增添具體且具收藏價值的紀念象徵。

黑松攜手TOMICA打造「台灣黑松經典復刻運輸車」，將於7-ELEVEN限量開賣。 圖／黑松股份有限公司 提供

本次推出的「黑松經典復刻運輸車」靈感來自1960至1970年代黑松使用的三輪飲料運輸車，車身採藍白配色，搭配軍綠色車篷，側面印有經典黑松瓶蓋LOGO與「謝謝愛用」字樣。外型洗鍊、細節講究，延續TOMICA一貫的高質感設計風格，呈現黑松品牌精神與設計巧思的結合，打造值得收藏的品牌經典之作。

「台灣黑松經典復刻運輸車」靈感來自1960至1970年代黑松使用的三輪飲料運輸車，相當經典。 圖／黑松股份有限公司 提供

黑松持續推動「生活品牌」理念，透過與TOMICA的跨界合作，讓品牌精神不只存在於飲料產品中，也走進日常生活的收藏角落。敬請持續關注，別錯過到7-ELEVEN收藏黑松100週年紀念小車的機會。

◼︎活動辦法：凡於7-ELEVEN購買黑松全品項商品任兩件，即可加價229元購入限量「台灣黑松經典復刻運輸車」。相關銷售資訊以通路公告之資訊為準。

黑松攜手日本第一合金車品牌TOMICA打造「台灣黑松經典復刻運輸車」。 圖／黑松股份有限公司 提供

「台灣黑松經典復刻運輸車」以1960至70年代黑松飲料運輸用三輪貨車為原型，車身。 圖／黑松股份有限公司 提供