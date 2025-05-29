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台灣「原聲」合唱團唱進教廷 林佳龍：讓世界聽見台灣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍29日於臉書發文，分享來自南投的「原聲童聲合唱團」在梵蒂岡獻唱，並貼出教宗良十四世（Leo XIV）在致詞時親切問候來自台灣的合唱團、與孩童合影的畫面。林佳龍感謝原聲童聲合唱團用歌聲走進世界，讓更多人聽見台灣的聲音，也肯定駐教廷大使賀忠義與駐館同仁的努力，並表示「文化外交」是讓台灣走向世界重要的力量，期盼歐洲民眾認同台灣的民主價值，向世界展現台灣的軟實力。

林佳龍表示，台灣原聲童聲合唱團由南投玉山山麓各部落所組成，近期在歐洲展開巡演，在外交部駐教廷大使館的安排下，於26日抵達羅馬，孩子們身穿原民頭飾，在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）內聖詠團小堂獻唱。林佳龍提到，當歌聲響起，教堂內所有的朝聖遊客都駐足傾聽，紛紛拿起手機紀錄來自台灣最溫暖的「原聲」，「不僅驚豔眾人，也療癒了現場每個人的心靈」。

原聲童聲合唱團更與「西斯汀教堂聖樂團童聲合唱團」在羅馬聖阿尼斯教堂（Chiesa di Sant’Agnese in Agone）同台演出，林佳龍表示，這是跨越語言與文化，展現最溫暖動人的文化外交，透過駐教廷大使館回傳合唱團的演出片段，「心中滿是感動」，也盼藉社群平台將這份喜悅分享給國人。

林佳龍透露，此次在賀忠義大使與駐館同仁的努力下，合唱團參與了28日新任教宗良十四世的公開接見活動，為現場朝聖民眾獻唱多首歌曲。教宗在致詞時也特別問候來自台灣的孩子們，最後並一同合影。林佳龍也提到，接下來合唱團將繼續前往波蘭、柏林、維也納等地演出，並感謝原聲童聲合唱團，用歌聲走進世界，讓更多人聽見台灣的聲音。

最後，林佳龍表示，他相信文化外交是讓台灣走向世界重要的力量，外交部下半年將推動2025歐洲台灣文化年一系列活動，與文化部攜手盤點台灣在歐洲陸續將舉辦的藝文表演，加上9月及11月的故宮百選文物赴捷克與法國展出，林佳龍期盼讓歐洲民眾認識台灣豐厚的文化底蘊、也認同台灣的民主價值，向世界展現台灣的軟實力。

林佳龍 教宗

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