憂萊豬肉粽流竄市面 蘇俊賓籲政院加強稽查與產源標示

農業部今赴行政院會報告「農漁畜產鮮味豐、端陽佳節安心購」，桃園市副市長蘇俊賓提醒，今年是首度於邊境驗出含萊克多巴胺進口豬肉，許多民眾購買肉品、肉粽時仍存疑慮。他呼籲應加強邊境查驗、市面肉品標示查核以及推廣優質國產豬肉。

行政院長卓榮泰會中也責成衛福部與農業部持續加強邊境查驗與市場肉品來源標示稽查機制，並針對產品標示規範提出精進方案。農業部與衛福部也分別回應指出，國產豬肉皆未檢出萊劑，進口豬肉也須符合國內標準，未來將結合地方，擴大查核與溝通。

蘇俊賓今在行政院會發言指出，日前中央針對進口豬肉已在邊境查驗出三批約70噸的含萊克多巴胺肉品，是開放萊豬進口以來首度發生；另根據消基會今年5月21日公布調查顯示，萊克多巴胺含量符合標準的說法並未讓民眾安心，高達9成在乎是否吃到含萊劑豬肉，顯示民眾高度疑慮。

蘇俊賓表示，在邊境查驗到含萊劑豬肉流入時，中央與地方政府第一時間宣布就國中小營養午餐全面使用CNS國產豬肉，且國產豬肉完全未使用萊克多巴胺，第一時間就適度化解家長的疑慮，由此可證明，民眾真正在乎的是零檢出，或者至少可以自主選擇不含萊克多巴胺的肉品。

為解決民眾疑慮，蘇俊賓提出三項具體建議，首先是增加邊境管制的檢驗批次與量能，既然已經驗出，就應該逐批檢驗。源頭檢驗，遠比入境後，各縣市政府在末端稽查來得有效。

蘇俊賓說，從食藥署和各縣市政府稽查的數據來看，仍有一定比例肉品沒有清楚標示來源，由於這三批共70噸含萊克多巴胺肉品進口台灣並未公布流向，更會增加民眾疑慮，呼籲食藥署應該支持地方政府，一同加強市面上豬肉的原產地標示查核。

蘇俊賓指出，桃園市自開放萊豬進口後即主動查驗，累計稽查9萬3753件豬肉產品，其中40件標示不符原產地規定，而食藥署公布的數據，也有查驗到有肉品產地標示不明的案例，中央與地方應攜手加強稽查強度，確保民眾可以掌握完整的肉品來源揭露資訊，才能保障民眾選擇權。

蘇俊賓也替國產豬農發聲，沒有使用萊克多巴胺，且經過嚴格把關的肉品，相當具競爭力，鼓勵民眾支持國產肉品，也建議中央與地方政府應該一起推廣國產豬肉，設置國產豬肉專區，如果由院長帶頭更好，提升豬農信心。

他說，桃園農業局跟大賣場通路業者就有合作推廣優質國產生鮮肉品，設置在地農產品專區，透過宣傳國產豬肉的優質及不含添加物的特性，讓民眾吃得更安心，降低民眾疑慮。