綠委籲修正老農津貼排富 政院：聽取農業部規劃後評估

民進黨立委日前指出，物價上漲，不少老農因土地增值而不符合老農津貼領取資格，應思考修正老年農民福利津貼暫行條例中的排富條款。政院今天說，政府重視農民權益，近期將聽取農業部對老農津貼調整的完整規劃後，再做評估。

民進黨立委郭國文、林俊憲日前召開記者會指出，老年農民福利津貼暫行條例中的排富條款已14年未調整，近年通貨膨脹，導致不少老農因土地增值而不符合領取資格，呼籲農業部修正老農津貼排富條款，納入自我調節機制，可依物價調整。

對於是否支持修正老農津貼暫行條例的排富條款，行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時指出，政府非常重視農民權益，過去幾年也完成三保一金農民權益等4大保障，目前農業部收到非常多針對老農津貼的調整建議，只是政策調整涉及許多法規修正、配套措施等法規作業，因此政院近期會安排會議，聽取農業部說明相關的完整規劃，再進一步評估。

農業部次長胡忠一也在記者會補充指出，排富條款已經數年未更動，目前正在蒐集意見，待向行政院長卓榮泰說明確認後，再進一步採取新措施。