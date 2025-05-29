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快篩藥物大缺貨 國民黨批衛福部慢半拍難辭其咎

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨舉行記者會批評，疾管署5月初就應視疫情要求快篩的廠商增加庫存量，不是新冠升溫才叫廠商加緊趕工，衛福部因應慢半拍。圖／國民黨提供
國民黨舉行記者會批評，疾管署5月初就應視疫情要求快篩的廠商增加庫存量，不是新冠升溫才叫廠商加緊趕工，衛福部因應慢半拍。圖／國民黨提供

新冠疫情急遽攀升，快篩及藥物卻大缺貨，衛福部長邱泰源今天致歉。國民黨批評，疾管署5月初就應視疫情要求快篩的廠商增加庫存量，不是新冠升溫才叫廠商加緊趕工，衛福部因應慢半拍，邱泰源對快篩缺貨難辭其咎。

國民黨今舉行記者會，防疫協會理事長王任賢說明，防疫物資只能用在法定傳染病，在疫情指揮中心裁撤後，新冠已不是法定傳染病，新冠重症才是法定傳染病，醫生為了要用防疫藥物或做檢查，有時會灌水把輕症病歷變成重症來通報，媒體上的重症數字可能都已灌過水，當前疫情是較嚴重，但沒有像官方預估數字那麼嚴重，因為其基礎並不精確。

王任賢表示，新冠輕症不是法定傳染病，相關藥物稱為醫療物資，應屬健保署、而不是疾管署來管，現在疾管署出來說物資、篩查不夠，顯然政府的腦袋還沒轉過來，這是政府機構最大的失誤，把防疫物資拿來醫療用當然會不夠，應該把物資轉給健保署即可。

王任賢認為，新冠的死亡率並未增高，大家應柔性應對，做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，常洗手也盡量少到醫療機構看病。至於疫苗是否應補打，他認為經歷三年疫情後，大家應有足夠的免疫力，疫苗永遠追不上病毒株，寄望疫苗絕對緩不濟急。

基層藥師協會理事長沈采穎表示，全台社區藥局占近8成，連鎖只有2成，發快篩的時候要社區藥局當防疫尖兵，缺貨時快篩就先給財團販售，很多基層社區藥局非常不滿，還有許多民眾家附近找不到連鎖藥局，希望衛福部能改進政策。

沈采穎提到，5月15日有3家廠商、4個品牌有執照可販售快篩，卻在5月21日蹦出另一家廠商，估算約只有三個工作天就核准下來，它的股票還漲了3%。據了解，三級醫療器材約需要將近一年才核准，如今竟然在短短的三個工作天就發給證照，令人匪夷所思。

國民黨組發會社會部主任水雲翔說，端午連假將至，預估到8月將近有180萬人次會染新冠，同時流感也不斷升溫，兩者症狀相近，但治療方式卻大不同，建議出現疑似症狀的時候先用快篩確認，才能對症下藥。建議民眾在聚集場合須戴口罩，一直要到7月底、8月初才可能脫離流行期。

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