補助赴美研究111人未出發 國科會：若簽證受影響會協助

傳美國暫停外國學生簽證，根據國科會盤點，今年度補助博士生、博士後，以及科學研究人員赴美研究，截至目前尚有111人未出發。國科會主委吳誠文今天允諾了解相關情況，積極協助，並持續關注事態發展。

立法院教育及文化委員會今天處理114年度中央政府總預算有關國家科學及技術委員會主管預算解凍案22案，吳誠文列席備詢。根據會議結論，22案均處理完竣，准予動支、提報院會。

今天會議中，民進黨立委陳秀寳、張雅琳，與國民黨立委葉元之等朝野立委關切，傳美國總統川普政府考慮讓所有外國學生接受社群媒體審查，並已暫停安排新的學生簽證申請面試的相關議題，並關心此情況可能會對台灣造成何種影響，以及政府將如何因應。

吳誠文表示，從歷史來看，美國非常仰賴移民對其創新與經濟發展帶來的貢獻，台灣在海外的留學生若受影響，國科會等政府部會都有相關機制可以提供協助，也會持續關注事態發展。

葉元之引述國科會提供資料指出，國科會補助博士生、博士後赴國外研究，114年度核定補助赴美國分別有95名、29名，其中各有51名與22名尚未出發，同時，補助科學與技術人員國外短期研究方面，114年核定赴美64名，其中38名尚未出發，國科會應去關心尚未出發者是否已取得簽證。對此，吳誠文允諾會了解相關情況，積極協助。

針對國內大專院校如何藉此機會吸引國際優秀人才來台，吳誠文說，只要大學願意接收，國科會絕對會支持，並跨部會合作處理名額問題。