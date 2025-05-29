桃園捷運綠線G07工程考古遺址 文資審查完成

桃園市文化局今天說，捷運綠線G07站工程自民國109年考古遺址試掘作業起，歷經停工、搶救，已在日前完成「考古遺址施工監看」報告書備查，工程涉及考古遺址相關作業已順利完成。

桃園捷運綠線G07車站（原桃園火車站）在109年施工時，陸續發現4000年前的「訊塘埔」文化文物、清代鐵道遺構等文化遺留。

桃園市政府文化局發布新聞稿表示，捷運綠線工程109年因發掘有相關史前文化層，經檢討發掘方向後，文資審議會通過搶救發掘計畫，後來桃園市政府捷運工程局團隊發掘出土二爪磚遺構，文化局依法通知停工，後續以翻模、3D掃描、提取原構件等方式保存出土遺物及遺構。

文化局說，經協助捷工局依審議會要求制定保存活化計畫，文資審議會在111年6月29日通過「桃園捷運綠線G07站文化資產後續保存與活化計畫書」，同年7月28日恢復施工。

文化局指出，復工後即要求捷工局依施工監看計畫持續作業，監看單位於112年間2次提送監看報告，文資局今年2月5日函頒「考古遺址施工監看注意事項」後，文化局5月23日正式函復捷工局備查施工監看成果報告書，完成「考古遺址施工監看」報告書備查。

文化局表示，捷運綠線G07站工程涉及考古遺址相關議題，經預為因應、發掘作業、停工搶救、保存活化及監管保護計畫、與民眾提報會勘等作業，均遵守文資法規定辦理，並經監察院及文資主管機關檢視無誤，工程涉及考古遺址相關作業已順利完成。