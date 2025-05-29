【重磅快評】邱泰源的道歉 戳破賴總統的信賴喊話？

民進黨超前部署大罷免，因應新冠慢半拍。賴清德總統昨天才信心喊話，強調防疫量能相當充裕；衛福部長邱泰源今天就出面道歉，表示快篩生產鋪貨遲到1、2天。大罷免急如星火，基層診所藥局卻傳出欠缺醫療資源，民眾憂心「缺疫苗、缺快篩、缺藥物」的地獄輪迴重新上演；政府安心睡、民眾睡不安，彷彿平行時空。

民進黨一心一意大罷免，預估最快7月就可以「罷免救台灣」，卻一再輕忽媒體早就不斷示警，新冠疫情5月即出現攀升趨勢，賴政府仍將國家資源重心放在大罷免，輕忽可能的大疫情危機。疾管署證實，最近3個月全台累計染疫人數將近180萬人，6、7月將為最高峰，屆時單周就醫將超過20萬人次，醫療量能恐再度面臨挑戰。

周末端午佳節，民眾「聞疫色變」。賴總統昨天信心喊話，表示因應疫情高峰，疾管署已儲備足夠的疫苗和抗病毒藥物，目前防疫量能相當充裕，國人無需驚慌，更不用囤積物資。衛福部更掛保證，會做好醫院分流，避免急診壅塞，請民眾放心。

賴總統昨天言猶在耳，邱泰源今天就出面道歉，他雖表示新冠抗病毒藥物存量非常足夠，但快篩部分因通路問題，目前已在三大超商鋪貨，「抱歉，生產鋪貨過程多了1、2天，但應該很快全部都有，請大家放心。」不過，國人對新冠疫情刻骨銘心，總統和部長不斷信心喊話，可見危機迫在眉梢，讓民眾更不安心。

最近咳嗽聲此起彼落，在總統和部長催化下，基層醫療院所又要擠爆了，大家熟悉又害怕的「口罩生活」似乎又捲土重來，光是上周全台就醫人數就突破4.1萬人次，較前一周狂增113%，民眾除了緊急就醫，也趕緊回家翻箱倒櫃當年的快篩、口罩、藥物是否過期？

新冠來勢洶洶，甚至出現死亡案例，部分網友早於社群平台貼文「新冠爆發、藥局無藥可發」，中央、地方是否嚴重落差？疾管署長莊人祥說，已請疾管署區管中心、新北衛生局進行了解，另請負責配送藥物的核心藥局注意藥物存放量，如有缺，盡快補齊。

賴總統一上任就宣布成立「健康台灣推動委員會」，但空汙加劇、疫情再起，醫師出身的賴清德理應比任何人更清楚防疫的重要，衛福部掛保證，藥物存量足夠、快篩很快鋪貨，賴總統呼籲不驚慌、不囤積，聽在民眾耳裡可能出現反效果，如果沒有超前部署搶疫苗、搶快篩、搶診所，可能又要成為疫情災民。

民進黨自認是「人選之人」，當7、8月大罷免登場之際，卻可能是疫情最嚴峻之時，罷免和防疫孰輕孰重顯而易見，疫情可能影響選情，政治算計再多，都只是證明「人算不如天算」。