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惠宇13期新案登場！大慶雙捷，水岸首排

文／ 惠宇大沁 提供

圖／惠宇大沁 提供
圖／惠宇大沁 提供

13期｜高綠覆、低密度、惠宇森活特區
台中13期重劃區正快速成為城市核心。惠宇建設看準此地段優勢，以全新生活板塊打造品質好宅，13期北臨文心秀泰繁華商圈，南接高鐵副都心，串聯成黃金生活走廊，展開對未來的發展量能，使其成為台中市中心最具價值的黃金軸線。

13期不只是地段的選擇，更是生活質感的升級，我們看見的，是一條承接繁華、擁抱自然的「綠金生活帶」在城市與綠意之間，創造一種恰如其分的平衡；既可悠然森活，也能從容掌握都會便利。

圖／惠宇大沁 提供
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大慶雙捷特區｜交通與繁榮並進的發展節點
13期位居台中市南屯區與南區交界，鄰接台74線快速道路，快速接軌國1、國3雙國道，一旁即是雙捷共構大慶站，交通便捷性極佳，對外快速連結中彰投，對內連結北屯、西屯、南屯、高鐵副都心等精華地段。更能夠近享高鐵特區數百億超級開發案，全台灣最大的購物中心「D-ONE」願景，促使周邊房市具備長期成長動能，拉抬13期的未來潛力。

放眼13期周邊商業發展日益成熟，鄰有八期文心秀泰、迪卡儂以及全球業績第一名的好市多美式商圈、大型量販、超市、連鎖品牌…等完備進駐，串聯一旁中山醫學大學及附設醫院、中興大學等，讓美食、購物、娛樂、醫療、文教樣樣到位，結合13期區域內公園綠地、行人空間的整體規劃，推升13期成為兼具宜居與未來性的植感住宅區，深獲自住與置產族群的青睞。

圖／惠宇大沁 提供
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水岸首排｜讓家成為自然的延伸
水岸首排雍有視野優勢，是城市中難能可貴的地段，居高望遠盡攬河岸綠意與遼闊景觀，納入生活美學與自然共融的理念中，惠宇始終相信，家的理想，不只是坪數與格局，而是一種被自然擁抱的感覺。

13期區域採低密度規劃、退縮街廓設計，留給生活更多喘息空間；大尺度植栽、林蔭步道與公園綠帶圍繞，將四季風景帶進每一扇窗，讓回家，不只是歸屬，更是一次次身心靈的重啟。

圖／惠宇大沁 提供
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惠宇精選13期｜與您一同描繪生活新座標
惠宇深入洞察現代家庭的居住需求，於13期規劃出極具價值潛力的精品住宅。以符合現代人生活需求的2至3房格局，全區0 店面，承襲惠宇品牌一貫對自然的敬畏、對空間的雕琢、對生活的深度理解，導入友善綠能建築、低碳節能規劃，打造城市中的森林宅邸，為每位住戶帶來舒適與質感的理想生活，讓回家成為生活的驚喜。新案即將公開，敬請期待！

圖／惠宇大沁 提供
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接待會館：朝馬路、朝富二街
禮賓專線：(04) 2707-8799
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