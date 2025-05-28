出版古龍倪匡打造風雲時代 作家陳曉林76歲辭世

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
陳曉林的散文集「青青子衿」，1977年出版時風行一時，學生人手一冊。圖／楊樹清提供
陳曉林的散文集「青青子衿」，1977年出版時風行一時，學生人手一冊。圖／楊樹清提供

以散文集「青青子衿」風靡文壇的作家、出版人陳曉林，26日於台北辭世，享壽76歲。作家楊樹清表示，三年前陳曉林罹患攝護腺癌第三期，動了手術從鬼門關走回來。當時他表示有兩個心願未了，一是出版古龍全集、二是出版龔鵬程全集，可惜兩個心願都沒有完成。

陳曉林1949年生，台大電機系畢業，美國哈佛大學碩士。曾任中國時報人間副刊主編、民生報總主筆，創辦風雲時代出版社。他的文筆豪放犀利。

建中高二時即以「覆霄霄」一文驚動文壇。之後他讀台大電機，再從理工轉向文史哲、專攻近代中西思想史，文筆理性犀利又深蘊家國之情，1977年出版「青青子衿」更轟動一時，其後出版「吟罷江山」、「劍氣簫心」、「壯歲旌旗」等知性散文，頗受歡迎。

楊樹清表示，就讀國中時，陳曉林飽滿民族情懷的「風雲時代」席捲書市，風靡校園，人手一冊，他也在那時成了書迷。三年前，他和動完大手術的陳曉林會面，陳曉林告訴他，「上帝給了我一些時間」，熱愛出版的他，開始思考餘生還能做甚麼。他一生最尊崇兩個人，一個是古龍、一個是龔鵬程，希望能出版兩個人的全集。陳曉林表示，這個年代的出版業非常辛苦，他一年要銷毀兩萬本書，仍在出版路上堅持不悔。

當年中國時報董事長余紀忠希望陳曉林接手高信疆主編人間副刊，他的條件是—必須連載古龍的小說，之後古龍的長篇連載「天涯明月刀」因故被要求結束，他立刻告知古龍，希望大俠寫出不讓讀者失望的結局，連載結束後他掛冠求去。最後「天涯明月刀」成為武俠經典，可見陳曉林的精準眼光。

陳曉林不只寫作編輯，也主持「風雲時代」出版社，企畫主編許多歷史小說與武俠小說，包括重新出版高陽、古龍、還珠樓主等人的經典作品。陳曉林選書的眼光前瞻精準，創造了出版史上的風雲時代。

陳曉林曾向記者透露，自己因為出版古龍作品，跟古龍、金庸都成為好友。某次他向古龍抱怨很久沒看到愛不釋手的小說，古龍推薦他看倪匡，形容「倪匡是奇人，他的科幻小說是奇書」，他一看果然入迷，認為倪匡的「衛斯理系列」不僅設想奇妙，對外星人、創世紀的各種懸想令人大開眼界。1990年代起，風雲時代引進倪匡的「衛斯理系列」，在台銷量破百萬本，還規劃在衛斯理滿六十歲時出版復刻經典版。

以散文集「青青子衿」風靡一時的作家、出版人陳曉林，廿六日在台北辭世，享壽七十六歲。圖／楊樹清提供
以散文集「青青子衿」風靡一時的作家、出版人陳曉林，廿六日在台北辭世，享壽七十六歲。圖／楊樹清提供

小說 倪匡

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