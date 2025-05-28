移民署代理署長林宏恩真除 5月29日正式到任
移民署前署長鐘景琨基於家庭考量，申請於4月中提前退休，並由副署長林宏恩暫代。據悉，新任移民署長已確定由代理署長林宏恩真除，明天正式到任。
鐘景琨原預計於今年7月退休，移民署日前表示，他基於家庭考量，希望能有更多時間與家人相處，所以於3月就向內政部提出退休申請，並獲內政部批准，於4月15日卸下公職，並由林宏恩暫代署長職務。
據可靠消息今晚指出，新任移民署長已確定由代理署長林宏恩真除，明天正式到任。
根據移民署官網資料顯示，林宏恩為中央警察大學行政警察學系畢業、台北大學公共行政暨政策學系碩士，曾歷任移民署副署長、移民署中區事務大隊大隊長、移民署北區事務大隊副大隊長、移民署南區事務大隊副大隊長，學經歷豐富且完整。
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