移民署代理署長林宏恩真除 5月29日正式到任

教育部政務次長葉丙成因涉校園性平案洩密爭議，已向教育部請假一個月。民進黨籍立委持續關注性平案，今天指若葉丙成違反性平法，要求教育部不護短，教育部長鄭英耀也表示，對學生的遭遇感到不捨，教育部性平會已組成調查小組，會從頭檢視台大處理流程，而台大是國內的標竿學校，但沒有於校園行政、治理落實關注學生權益，台大一定要改善；葉丙成為政務官，屆時會和行政院長卓榮泰報告性平會決議，若違法不會護短。

2025-05-28 12:32