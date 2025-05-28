蘇宏達接任台北論壇董事長 蘇起交棒任榮譽董事長

台北論壇基金會28日上午召開董事會，同意董事長蘇起、副董事長何思因請辭案，並改選舉常務董事蘇宏達接任董事長，常務董事寇健文接任副董事長。此前，蘇起3月時曾透露預計今年交棒給基金會董事之一的蘇宏達。

據台北論壇基金會新聞稿指出，會中，前監察院院長錢復、前台積電董事長劉德音、前國安局局長蔡得勝，以及四星集團董事長薛智偉、生華創投董事長胡定吾等董事一致感謝並推舉原董事長蘇起出任榮譽董事長，繼續為基金會會務貢獻心力。

新任董事長蘇宏達，62歲，法國巴黎索爾邦大學博士，現職為國立台灣大學政治系莫內講座教授、台灣歐洲聯盟中心主任、中央研究院歐美研究所兼任研究員，2015年獲頒歐洲科學與藝術學院院士。曾任國立台灣大學社會科學院院長、中華民國國際關係學會會長、亞太歐盟研究學會會長。

而新任副董事長寇健文，61 歲，美國德州大學與斯汀校區政府系博士。現任國立政治大學政治學系、東亞研究所特聘教授。曾任國立政治大學主任秘書、國際關係研究中心主任、中國大陸研究中心主任、東亞研究所所長，台灣政治學會會長，行政院大陸委員會諮詢委員。

台北論壇基金會於1993年9月由時任立委程建人成立，2011年8月由蘇起接任董事長至今近14年。此前，蘇起在接受本報專訪時曾透露預計今年交棒給基金會董事之一的蘇宏達。他表示，當初設定的三大目標，包括推動藍綠對話凝聚國內共識、促進兩岸和談及關注台灣安全議題等，「這三件事情都失敗了，我的挫折感很深」，因此決定今年退休。