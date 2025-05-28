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電管法修正案初審 2類業者未登記為電信事業可罰百萬

中央社／ 台北28日電
NCC代理主委陳崇樹（圖）。中央社
NCC代理主委陳崇樹（圖）。中央社

立法院交通委員會今天初審通過電信管理法（電管法）部分條文修正草案，明定提供用戶接取網路服務（IASP）以及批發轉售用戶號碼者（如MVNO），需登記為電信事業，會有1年期日出條款，沒來登記者可開罰新台幣10萬元到100萬元。

立法院交通委員會今天審查電信管理法部分條文修正草案，邀國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹列席。由於部分立委提案修正內容，在詐欺犯罪危害防制條例也有規範，且罰則較重，NCC因此建議不要修正電信管理法內容。

國民黨立委黃健豪以及民進黨立委許智傑等人，針對電信管理法第5條、第79條提出修正草案。

初審通過條文明定提供2類電信服務者，應向主管機關辦理電信事業登記。一為向獲核配用戶號碼的電信事業以批發方式，承租或承購搭配用戶號碼的電信服務，並以自己名義向用戶販售服務。二為提供用戶接取網際網路服務。提供這2類服務者，應在修正施行日起1年內向主管機關辦理電信事業登記。

此外，如果上述2類業者違反規定，沒來登記為電信事業，可開罰10萬元以上100萬元以下，並通知限期改正；屆期未改正者，可以按次處罰。

委員會也通過附帶決議，電信管理法修正條文第5條施行後，主管機關應考量業者既有的權利義務與法定負擔，衡酌比例原則等，參採業者意見與實際管理需要後，訂定分級管理制度，以落實對電信業者的管理，提升打詐效能，兼顧產業發展。

陳崇樹會後受訪時說明，這次修法主要是把IASP業者、虛擬行動網路服務經營者（MVNO）拉到法律位階，要求提供這類服務必須登記為電信事業。IASP業者過去在電信法時期有納管，過渡到電信管理法後，擔心影響數位匯流，因此沒有要求登記為電信事業。MVNO在「電信事業用戶號碼使用管理辦法」就有管理，提高到法律位階當然也贊同。

陳崇樹指出，近期因打詐議題，立委認為需要把相關服務納管，對此尊重。不過，IASP業者規模差異很大，像是3大電信旗下寬頻服務可能有幾百萬用戶、其他小業者可能只有幾百用戶，希望未來做分級管理較為務實。

陳崇樹表示，電信法轉軌到電信管理法，不再強制業者登記為電信事業。目前針對過去電信法二類電信服務的部分業者重新納管，也提供緩衝期，有1年的日出條款。

NCC官員說明，修法主要是加強打詐與阻絕兒少相關不當網路內容，先前有些二類電信業者涉詐，納管批發轉售用戶號碼者主要是針對打詐，但已經有業者陸續來登記，至於IASP則像是電信業或有線電視系統提供的寬頻服務者。

電信業 陳崇樹 立法院 有線電視 NCC

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