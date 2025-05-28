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明年春節假期有望連9日？人事長說話了

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明年春節假期有望連9日？人事長說話了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。記者邱德祥／攝影
行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。記者邱德祥／攝影

總統府28日公布「紀念日及節日實施條例」修正案，今年起增加「4+1」天國定假日。對此，行政院人事總處人事長蘇俊榮表示，將會邀請相關部會來開會針對下半年以及明年行事曆跨部會討論，力拚六月底前公布；此外對於明年小年夜與初四要如何調整，他坦言「不排除就補休在初四，不過具體細節還需要跨部會討論。」

立法院先前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，勞動節改為全國放假，國定假日新增除夕前一日小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天。迫在眉睫的就在今年下半年就會遇到新增的三個國定假日。

對此，蘇俊榮表示，原則上相關的行政機關辦公日曆表都還需要經過院長的簽核才會公布，預計六月底前就會提出，對於補假的樣態，原則上還是會是「碰上周六就補休周五、周日就補休周一，而遇到周四國定假日最好是不要移動」畢竟大家都希望補假不希望補班，且再加上大家也都有很多特休假，如果連假過多，大家可能也會跑到國外，這也會影響到國旅消費，考量的面向還是相當多，這部分都還要去做分析，後續寫會簽到行政院讓院長裁示。

至於明年農曆初四恰好落在周五，而小年夜剛好是周日是否就要用挪移，蘇俊榮表示，將會聯同今年下半年的日曆表一同開會討論，將會邀集相關部會，像是教育部、金管會、經濟部及勞動部來一起開會討論，基本上就是會努力在六月底前公布。

蘇俊榮坦言，也有可能會把小年夜的補假補到初四這天，這都會納入評估選項之一，不過最終決議還是要等跨部會討論過後才會決定，畢竟涉及的層面較廣，不僅攸關股匯市，也跟學生上課時間都有關聯，因此近期就會邀集相關部會開會討論。

連假 補休 行事曆 國定假日

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