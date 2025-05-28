楊理博深入南美8個月 融入被遺忘的質樸與純真
有的人遠走他鄉不為工作或浪漫幻想，而是為了融入被現代人遺忘的質樸與純真，作家楊理博將他深入南美8個月經歷寫成「她的名字叫安地斯．亞馬遜」一書，近期出版。
根據寶瓶文化發布新書資訊，2023年楊理博與伴侶帶著一只背包，開啟一段長達8個月的南美之旅。他們不觀光，未訂旅宿與回程機票，一路上跟當地偶遇的爺爺奶奶、爸爸媽媽一起回家，在高山上挖馬鈴薯、做凍乾，睡在牧草床上；雨林裡抓魚、釀樹薯酒、採草藥。
新書資訊指出，旅途尾聲，兩人參與當地一場長達10天儀式，求道者帶著對生命的探問上山，期間禁食、禁水、禁語；守護者留在山下為上山的人祈福祝禱。這不是宗教，而是「成為自己」的古老練習。
楊理博台大電機系畢業，29歲即捨棄「人生勝利組」的設定，隻身前往台東延平鄉桃源部落，走入山林傾聽自然，學習布農族人的傳統生活方式。這次他又走出「舒適圈」邁向異國陌生的環境與氣候，迎向更大挑戰。
楊理博表示，在這趟旅途中，「我的身體，已烙著深深的土地與時間的印記。」他認為這趟不帶時間表前進的旅行，是一顆純淨的心正試圖看見自己、看見土地，真實活在世界裡。
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