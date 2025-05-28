葉丙成案 卓榮泰指示儘速調查給外界交代

教育部次長葉丙成公開評論性平案引發議論，請假接受調查。行政院長卓榮泰今天指示，已經要求儘速查明且不能影響公務推動，政院也會負最終責任，清楚對外交代。

行政院性平處今天舉辦第23屆金馨獎頒獎典禮暨交流觀摩會，邀請各獲獎單位到行政院交流性別平等相關政策推動經驗。此屆金馨獎優等獎由台北市、新北市、台中市、高雄市、雲林縣和花蓮縣獲得，另外，台南市等10個機關得到甲等獎；新竹縣和金門縣則拿下進步獎。

卓榮泰出席第23屆金馨獎頒獎典禮暨交流觀摩會時致詞指出，政府應將性別主流化、性別平等政策做到更精緻，建立公平社會非口號，得在種族、性別、年齡、政治議題上保持多元，落實總統賴清德提出的「均衡台灣」目標，不只產業均衡，議題也要均衡。

他表示，政院頒布首部性別暴力防治國家行動計畫，會逐年朝多面向服務，保障被害人司法權益、促進性別暴力統計分析、深化研究各種發展，打造暴力零容忍的環境，政府也將落實性平三法、打造性騷擾零容忍的友善環境，建立雙就業、雙照顧的友善職場列為工作重點。

對於葉丙成公開評論性平案引發議論，正請假接受調查一事，卓榮泰致詞時主動提及，對此事有2項要求，第一是希望教育部性平委員會儘速查明，對外公布；第二，是此段時間不能影響公務推動，要儘速將事情做一個清楚了斷，而政院也會負最終責任，清楚對外界交代。