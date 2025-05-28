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進口豬肉是否恢復逐批檢驗 張嘉郡陳駿季數度爆口角

中央社／ 台北28日電

國民黨立委張嘉郡今天問農業部長陳駿季是否支持進口豬肉恢復逐批檢驗，陳駿季表示邊境查驗要回到科學根據及國際標準，張嘉郡質疑是幫進口商、萊豬說話，陳駿季不滿反擊，「妳這樣是污衊」，他是純粹針對防疫角度，依據風險及科學根據。

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例第7條條文修正草案。

今年4月有3批進口豬肉驗出含有萊克多巴胺，民眾黨立委張啓楷表示擔心包到粽子裡，要求農業部應追蹤流向。

陳駿季表示，衛福部針對進口豬肉流向有追蹤系統，農業部的職責是確保國內豬肉充足供應國內需求，但所有從國外進口的豬肉，政府都會嚴格把關，也訂有萊劑殘留標準，符合標準才會進口，一定安全。

陳駿季也說，不應誤導萊劑就是毒，政府會把關，會跟消費者多宣導。

張嘉郡質詢時，再度提及進口萊豬問題。她表示，衛福部食藥署說不會提高抽驗比例，並拒絕公布流向，令國內豬農憤慨，質疑政府是雙標，對進口豬肉寬容，國內業者一有違規就加強開罰。

陳駿季表示，農業部立場是確保國內豬產業持續發展，進口豬肉是衛福部主管，衛福部負責檢疫，農業部是防疫，能夠進口進來一定是符合國家標準，有些誤解要澄清，農業部一定讓國內豬肉更有品牌、更有市場區隔。

張嘉郡說，現在食藥署對進豬肉的抽樣比例約2%到10%，之前農業部宣示逐批檢驗，現在為什麼會降到10%不到，政府為什麼出爾反爾。陳駿季表示，查驗部分不應該是農業部發言。

張嘉郡追問，當初是農業部的立場，說要逐批檢驗，並問陳駿季，「你支不支持逐批檢驗？」

陳駿季說，防疫檢驗部分會根據風險，曾經發生過違規，查驗抽檢比例提高。

面對陳駿季沒有回應支持或不支持，張嘉郡先是舉消基會的民調，高達6成4民眾支持逐批檢驗，「你是在幫進口商說話嗎？是在幫萊克多巴胺豬肉說話嗎？」

陳駿季拉高分貝說，「妳不要污衊喔」、「你這樣講就是污衊」，他講的是邊境，邊境查驗的比例是根據農產品風險。只要國內消費者對國產豬肉有信心，任何進口豬肉根本不用擔心。

張嘉郡表示，「那你就說你支不支持就好了嘛。」科學根據哪裡來的，當初說逐批檢驗根本是騙人，那時候行政院長蘇貞昌也有說，「為什麼要幫他們說話？」

陳駿季說，這跟支不支持沒有關係，是科學根據與國際規範，所有邊境查驗各國都有相關遊戲規則，跟風險是有關的，逐批檢驗「不是我嘴巴講出來」，「妳不要說我擁護萊豬，妳這是掛帽子。」

張嘉郡又問，「願不願逐批檢查？」陳駿季表示，所有檢驗要有科學根據，所有東西都有取樣標準，並連說5次「我是用專業回答」。

張嘉郡火氣也上來，反指陳駿季，「你根本不知道嘛。」陳駿季立刻說，「妳怎麼知道我不知道」，萊豬到目前為止沒有驗出超標，是符合國內標準。

張嘉郡要求公開流向，陳駿季說，那是衛福部的權責，他是農業部，不是衛福部。

張嘉郡表示，她希望國家是一體，不要雙重標準，要陳駿季不要幫他們說話。陳駿季說，他沒有幫誰說話，他回答的是防疫，國內產業沒有問題。

陳駿季 豬肉 張嘉郡

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