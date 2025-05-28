外交部攜手九天前進日本 外長林佳龍：將台灣推上世界舞台

外交部長林佳龍28日透過社群媒體表示，外交部駐日代表處與巴拉圭駐日大使館上週在東京帝國飯店共同舉辦「台灣・日本・巴拉圭國際友好酒會」，外交部特別邀請九天民俗技藝團赴日演出，以震撼全場的官將首陣頭向日本和世界展現台灣文化之美，令各國嘉賓驚艷不已。

包括巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）、日華議員懇談會會長古屋圭司、巴拉圭駐日大使 Mario TOYOTOSHI，以及我國駐日代表李逸洋等人都出席酒會活動。林佳龍表示，看到同仁傳來的精彩照片，感到十分高興和驕傲。

林佳龍指出，九天民俗技藝團結束在東京的演出後，也轉往大阪 ABC Hall 舉辦特別公演，吸引超過 200 位觀眾與賓客感受台灣文化的獨特與精彩，也展現台灣傳統藝術文化的軟實力。林佳龍也提到，在中華電信與日本 NTT 電信的合作下，九天官將首更將與日本超歌舞伎透過科技跨國在大阪世博會表演舞台同台演出，見證「文化外交」將台灣推上世界舞台的力量。

「越在地，就越國際！」林佳龍回憶，去年底他曾邀請多國駐台使節觀賞九天《牽水（車藏）》在高雄衛武營的演出，當時許多使節們在演出結束後起立鼓掌，並和林佳龍分享深受台灣陣頭文化震撼與感動。林佳龍也說，九天《牽水（車藏）》將在 5 月 31 日與 6 月 1 日在台北國家戲劇院演出，歡迎民眾支持台灣傳統文化，一起感受九天表演的魅力。