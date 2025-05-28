快訊

分屍殺人魔張介宗押看守所112天如度假 看報、看電視幾乎不與人互動

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

外交部攜手九天前進日本 外長林佳龍：將台灣推上世界舞台

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍28日透過社群媒體表示，外交部駐日代表處與巴拉圭駐日大使館上週在東京帝國飯店共同舉辦「台灣・日本・巴拉圭國際友好酒會」，外交部特別邀請九天民俗技藝團赴日演出，以震撼全場的官將首陣頭向日本和世界展現台灣文化之美，令各國嘉賓驚艷不已。

包括巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）、日華議員懇談會會長古屋圭司、巴拉圭駐日大使 Mario TOYOTOSHI，以及我國駐日代表李逸洋等人都出席酒會活動。林佳龍表示，看到同仁傳來的精彩照片，感到十分高興和驕傲。

林佳龍指出，九天民俗技藝團結束在東京的演出後，也轉往大阪 ABC Hall 舉辦特別公演，吸引超過 200 位觀眾與賓客感受台灣文化的獨特與精彩，也展現台灣傳統藝術文化的軟實力。林佳龍也提到，在中華電信與日本 NTT 電信的合作下，九天官將首更將與日本超歌舞伎透過科技跨國在大阪世博會表演舞台同台演出，見證「文化外交」將台灣推上世界舞台的力量。

「越在地，就越國際！」林佳龍回憶，去年底他曾邀請多國駐台使節觀賞九天《牽水（車藏）》在高雄衛武營的演出，當時許多使節們在演出結束後起立鼓掌，並和林佳龍分享深受台灣陣頭文化震撼與感動。林佳龍也說，九天《牽水（車藏）》將在 5 月 31 日與 6 月 1 日在台北國家戲劇院演出，歡迎民眾支持台灣傳統文化，一起感受九天表演的魅力。

林佳龍 日本 巴拉圭

延伸閱讀

談2758號決議 林佳龍：不能成為北京武統的法理依據

林昶佐駐芬蘭 林佳龍稱依法派任：特任大使未超額

若巧遇王毅會說什麼？ 林佳龍：我會先伸出友誼的手

深化與國際合作 林佳龍：以智慧永續與民主價值拓展連結

相關新聞

葉丙成性平調查下周一開會 教長：若違法絕不護短

教育部政務次長葉丙成因涉校園性平案洩密爭議，已向教育部請假一個月。民進黨籍立委持續關注性平案，今天指若葉丙成違反性平法，要求教育部不護短，教育部長鄭英耀也表示，對學生的遭遇感到不捨，教育部性平會已組成調查小組，會從頭檢視台大處理流程，而台大是國內的標竿學校，但沒有於校園行政、治理落實關注學生權益，台大一定要改善；葉丙成為政務官，屆時會和行政院長卓榮泰報告性平會決議，若違法不會護短。

照片看歷史／1961年電懋新人李芝安赴港 親友機場送行

1961年5月28日，香港的國際電影懋業有限公司（簡稱電懋）在台灣考取的新人李芝安，當日上午9時搭機離台飛往香港報到，履行她與電懋簽定的2年合約，開始她的銀幕生涯。李芝安上午出發時，同期參與招考、也獲錄取的劉小慧和鹿瑜都到機場致意。李的全家人去送行。

文化部公布新任文策院董事長 次長王時思兼任

文化部宣布文化內容策進院第三屆董監事人選，董事長由文化部政務次長王時思兼任。

杜絕非法傾倒營建廢土！三部會聯手重拳出擊追流向

為全面打擊營建廢棄物非法傾倒，內政部27日與環境部、法務部及六都代表聯合舉辦記者會，宣布將從源頭控管到最終去化，啟動GP...

空汙濃度比表面高 環團盼減媒救台灣

「台灣一般測站空汙濃度13.2微克仍高，盼政府更改計算方式，支持中火2028無媒！」數個環團27日於立法院召開記者會，呼籲跨黨支持中火2028年無媒的決議。醫師錢建文強調，台灣民眾罹患肺癌比例大攀升，且居住在空汙源附近幼童容易誘發哮鳴，盼政府擴大減媒力道，「先有無煤中火，才能健康台灣、淨零台灣。」

跟騷法上路3年！強制治療僅3件 保護令禁止監視最多

跟蹤騷擾防制法施行將滿三年，司法院昨指出，法院核發保護令可命相對人治療，但因不清楚病情及治療內容，僅核發三件；另因聲請人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。