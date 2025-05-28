2025台灣工藝季啟動 李遠盼成工藝島

串聯全台共38個展區，國立台灣工藝研究發展中心今天宣布推出2025台灣工藝季。文化部長李遠表示，搭配工藝遶境等接續活動，今年可說是台灣工藝年，而台灣終將成為工藝島。

2025台灣工藝季串連台灣各地及離島的衛星展區，自地方工藝、原民手藝到新銳設計特色，如呈現台灣工藝地圖。工藝中心今天舉辦記者會，以一日展區呈現多地工藝特色，在台灣工藝季期間，除展覽外，還有市集、行旅及國際交流等活動。

李遠表示，工藝可以讓人傳遞感情、勞動與生活。像他從小到大都活在一個工藝世界，家裡雖然窮，但爸爸會運用工藝，讓他在元宵節有可以向別人炫耀的大燈籠，或是在運動會穿上爸爸雕的漂亮高蹺，「工藝使我自己覺得從貧窮變成非常的富裕。」

李遠說，自上任後第1個參加的活動是鹿港魯班公宴，看到各式工藝品，眼淚差點掉出來，「我真的好像回到童年。」工藝就在生活之中，也最能讓人喚醒生活熱情，今年整個夏天有台灣工藝季，未來台灣也會是個工藝島。

工藝中心主任陳殿禮期盼，台灣工藝季第1階段以公部門場域為主，第2階段進展至民間場域與公部門場域持平，未來到第3階段則要讓台灣工藝季走到民間，如同文化部推行百大文化基地概念，讓台灣未來也有百大工藝基地。

台灣工藝聯盟總會總會長陳啟村表示，人類發展與工藝息息相關，一個國家真正發展是處處可見藝術品，身為工藝家，受支持很感動，也期盼台灣工藝季能持續推行。

2025台灣工藝季系列活動自6月1日起至8月31日於多地登場。