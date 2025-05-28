快訊

不只李俊俋 張斯綱再爆監委蘇麗瓊搭公務車看牙

輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠喊歡迎但「別打這主意」

獨／新店里長遭爆組大陸買春團 當事人現身：安全考量不得不陪同

限空令解除 彭金隆：未來充滿不確定性保持高度機動

中央社／ 台北28日電

金管會解除限空令，立委關注是否意味台股面對關稅戰壓力過關。金管會主委彭金隆今天在立法院備詢表示，有句話說「手伸久會痠」，必須適度收回來才有下次出手的力道，未來充滿不確定性，金管會隨時保持高度機動。

立法院財政委員會今天審查國際金融業務條例、證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案，彭金隆應邀備詢。

國民黨立委林德福質詢指出，由於美國對等關稅造成全球股災，衝擊投資人信心，根據金管會公布4月的高資產理財統計，高資產大戶的存款比重來46.2%，比3月時還多0.7個百分點，是去年11月以來最高紀錄，這是否大多數金融商品投資風險提高已成定數，所以大戶寧可把錢放在銀行，而不去投資。

彭金隆表示，從美國總統川普提出對等關稅後，全球資本市場都出現波動，不過若以現在狀況，全球主要股市都回到原來水準，甚至比原來更高；至於高資產客戶現金部分是否顯著提高，從數據來看並沒有太大差異，本來這客群的理財行為就跟一般人不同，很難判斷微幅增加有連動關係。

林德福詢問，基於這一個月的台股大盤指數及成交量，金管會上週宣布解除限空令，台股面對關稅戰的壓力測試是否已經過關，才會解除限空令。

彭金隆回應，未來的事情很難預料，都要戒慎恐懼，限空令是因4月7日民眾在放連假後，市場充滿不理性的預期心理，因此才祭出措施穩定非理性行為，確實也發揮效用。

彭金隆強掉，有句話說「手伸久會痠」，必須適度收回來才有下次出手的力道，未來充滿不確定性，金管會隨時保持高度機動，隨時因應各種狀況。

林德福詢問，有股民擔憂金管會「雨天收傘」恐釀變盤，是否可能股市恐慌再捲土重來，催化端午連假後變盤。

彭金隆表示，若從交易當天可能就有這種想法，但台灣資本市場近十年逐步成長茁壯，在全世界排名接近前10名，這是長期性的，不是只從端午節或以簡單漲跌看待制度。

限空令 彭金隆 台股

延伸閱讀

35家金融業者敲門進駐亞資中心 林欽榮：商辦空間供不應求

解除限空令 彭金隆比喻：手伸久會酸 保持下次出手力道

台幣升值效應…壽險業資本適足率 金管會給彈性

壽險業應急…匯率採半年均價計算

相關新聞

葉丙成性平調查下周一開會 教長：若違法絕不護短

教育部政務次長葉丙成因涉校園性平案洩密爭議，已向教育部請假一個月。民進黨籍立委持續關注性平案，今天指若葉丙成違反性平法，要求教育部不護短，教育部長鄭英耀也表示，對學生的遭遇感到不捨，教育部性平會已組成調查小組，會從頭檢視台大處理流程，而台大是國內的標竿學校，但沒有於校園行政、治理落實關注學生權益，台大一定要改善；葉丙成為政務官，屆時會和行政院長卓榮泰報告性平會決議，若違法不會護短。

照片看歷史／1961年電懋新人李芝安赴港 親友機場送行

1961年5月28日，香港的國際電影懋業有限公司（簡稱電懋）在台灣考取的新人李芝安，當日上午9時搭機離台飛往香港報到，履行她與電懋簽定的2年合約，開始她的銀幕生涯。李芝安上午出發時，同期參與招考、也獲錄取的劉小慧和鹿瑜都到機場致意。李的全家人去送行。

文化部公布新任文策院董事長 次長王時思兼任

文化部宣布文化內容策進院第三屆董監事人選，董事長由文化部政務次長王時思兼任。

杜絕非法傾倒營建廢土！三部會聯手重拳出擊追流向

為全面打擊營建廢棄物非法傾倒，內政部27日與環境部、法務部及六都代表聯合舉辦記者會，宣布將從源頭控管到最終去化，啟動GP...

空汙濃度比表面高 環團盼減媒救台灣

「台灣一般測站空汙濃度13.2微克仍高，盼政府更改計算方式，支持中火2028無媒！」數個環團27日於立法院召開記者會，呼籲跨黨支持中火2028年無媒的決議。醫師錢建文強調，台灣民眾罹患肺癌比例大攀升，且居住在空汙源附近幼童容易誘發哮鳴，盼政府擴大減媒力道，「先有無煤中火，才能健康台灣、淨零台灣。」

跟騷法上路3年！強制治療僅3件 保護令禁止監視最多

跟蹤騷擾防制法施行將滿三年，司法院昨指出，法院核發保護令可命相對人治療，但因不清楚病情及治療內容，僅核發三件；另因聲請人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。