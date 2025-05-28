限空令解除 彭金隆：未來充滿不確定性保持高度機動

金管會解除限空令，立委關注是否意味台股面對關稅戰壓力過關。金管會主委彭金隆今天在立法院備詢表示，有句話說「手伸久會痠」，必須適度收回來才有下次出手的力道，未來充滿不確定性，金管會隨時保持高度機動。

立法院財政委員會今天審查國際金融業務條例、證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案，彭金隆應邀備詢。

國民黨立委林德福質詢指出，由於美國對等關稅造成全球股災，衝擊投資人信心，根據金管會公布4月的高資產理財統計，高資產大戶的存款比重來46.2%，比3月時還多0.7個百分點，是去年11月以來最高紀錄，這是否大多數金融商品投資風險提高已成定數，所以大戶寧可把錢放在銀行，而不去投資。

彭金隆表示，從美國總統川普提出對等關稅後，全球資本市場都出現波動，不過若以現在狀況，全球主要股市都回到原來水準，甚至比原來更高；至於高資產客戶現金部分是否顯著提高，從數據來看並沒有太大差異，本來這客群的理財行為就跟一般人不同，很難判斷微幅增加有連動關係。

林德福詢問，基於這一個月的台股大盤指數及成交量，金管會上週宣布解除限空令，台股面對關稅戰的壓力測試是否已經過關，才會解除限空令。

彭金隆回應，未來的事情很難預料，都要戒慎恐懼，限空令是因4月7日民眾在放連假後，市場充滿不理性的預期心理，因此才祭出措施穩定非理性行為，確實也發揮效用。

彭金隆強掉，有句話說「手伸久會痠」，必須適度收回來才有下次出手的力道，未來充滿不確定性，金管會隨時保持高度機動，隨時因應各種狀況。

林德福詢問，有股民擔憂金管會「雨天收傘」恐釀變盤，是否可能股市恐慌再捲土重來，催化端午連假後變盤。

彭金隆表示，若從交易當天可能就有這種想法，但台灣資本市場近十年逐步成長茁壯，在全世界排名接近前10名，這是長期性的，不是只從端午節或以簡單漲跌看待制度。