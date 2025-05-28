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葉綠素氧化鐵奈米粒子穩定降鈣素 助藥物開發

中央社／ 台北28日電

降鈣素被廣泛用於治療骨質疏鬆及高血鈣症，台師大團隊成功利用葉綠素氧化鐵奈米粒子穩定人類降鈣素，可提高降鈣素穩定性與生物活性，為藥物生產開發提供新選擇。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，降鈣素是能調節人體血鈣濃度的重要賀爾蒙，廣泛用於治療骨質疏鬆及高血鈣症；但人類降鈣素在水溶液中易自我聚集形成類澱粉纖維，影響藥效與生物活性，若選擇人類降鈣素為活性藥物成分，則需好的抑制劑加以穩定並防止類澱粉纖維形成。

台灣師範大學化學系教授杜玲嫻帶領團隊運用屏東大學應用化學系廖美儀教授團隊合成的「葉綠素氧化鐵」進行研究嘗試，葉綠素氧化鐵已被揭示為膀胱癌治療很有潛力的藥物，其奈米粒子在穩定性與可合成性上表現優異，是值得一用的分子物質。

團隊實驗過程耗時約兩年，合成兩種葉綠素氧化鐵奈米粒子，並透過一系列生物物理技術進行分析，發現其中一種能有效減少類澱粉纖維的形成，且透過尼羅紅染色法等實驗證實，奈米粒子可顯著防止人類降鈣素類澱粉纖維的形成。

杜玲嫻表示，團隊利用一種易於合成的奈米材料，防止人類降鈣素形成類澱粉纖維，這項研究不僅發現葉綠素氧化鐵奈米粒子的新功能，也提供穩定人類降鈣素的新方法，為未來藥物開發奠定基礎，未來若能讓降鈣素容易保存與使用，如開發成鼻噴劑，有望讓患者能更便利使用。

骨質疏鬆 奈米 團隊

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