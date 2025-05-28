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端午節為國定假日 勞工出勤應給加倍工資

中央社／ 台北28日電

31日為端午節勞動部今天提醒，端午節為國定假日，雇主應給予勞工休假且工資照給，若雇主徵得勞工同意出勤，工資應加倍發給，違者可開罰新台幣2萬至100萬元。

今年端午節為31日，勞動部今天發布新聞稿指出，端午節為星期六，勞雇雙方如果約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，國定假日適逢勞工休息日，應於其他工作日補假，補假當天性質就是國定假日，若勞雇雙方約定在30日補假，就會形成3天連假。

勞動部也以這樣出勤模式解釋勞工在3天連假出勤的工資給付規定。勞動部表示，勞工週五端午節為國定假日，依勞動基準法規定，出勤必須加倍發給工資。

至於週六則是勞工休息日，依照勞基法休息日出勤相關規定計算，勞工出勤前2小時必須加給1又1/3、後6小時則是加給1又2/3；而週日的性質為例假，除非有天災、事變或突發事件，依法不可讓勞工在例假出勤工作。

勞動部提醒，由於各事業單位的營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得都排定在星期六及星期日，國定假日補假日期也可能有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別與勞工明確約定，以釐清勞工出勤工資給付標準，減少爭議。

勞動部表示，勞資雙方也可就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，但協商涉個別勞工勞動條件變更，仍必須徵得勞工「個人」同意。

勞動部強調，端午節的出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主如果違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，維護自身權益。

端午節 國定假日 勞動部

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端午節出勤 加發一日工資

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