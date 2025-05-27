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三峽車禍效應 部分議員呼籲停拆人行陸橋

中央社／ 新北27日

三峽發生重大車禍國民黨議員周勝考及洪佳君今天呼籲謹慎評估、暫停拆除人行陸橋，讓行人過馬路時能有所選擇；工務局長馮兆麟表示，這由區公所提案，工務局才依程序辦理。

新北市議會今天進行業務質詢，根據新北市工務局統計，新北市改制以來，13年間拆除了58座人行陸橋。周勝考質疑在三峽區北大國小外發生多人死傷重大車禍，市府卻仍持續執行人行陸橋的拆除，根本沒有重視人行的權利。

他表示，市府拆了學校附近多個陸橋，包括板橋國小前的陸橋，又封閉板橋國小後的陸橋，讓小學生們被迫走斑馬線過馬路。府中遊龍陸橋也沒壞，卻封閉準備拆除，難道要把陸橋鋼架拆去賣。

他強調，陸橋是人行的，應讓行人過馬路時能有所選擇，小孩子要不要走？老人家要不要走？年輕人要不要走？那都是人的自由。為何一定要逼人走行人穿越道過馬路。他要求工務局暫停拆除板橋的陸橋，一週內安排議員會勘。

洪佳君表示，在三峽發生重大事故後，人的想法會有所改變，每座陸橋有居民的共同記憶、文化保存的價值，最重要的用路人的安全，這都應一併來被考量的，陸橋拆除要謹慎評估。

馮兆麟表示，由區公所在前一年度提案評估是否拆除陸橋，工務局才會依程序辦理，會先進行試封閉，等到民意回饋後再決定是否要拆除。

他表示，工務局每年都會針對這陸橋做耐震檢測，如果有不足的部分，會評估是不是要去做補強拆除；之前推動的陸橋拆除，很多學校有要求保留，經過評估及跟學校、地方討論並有共識後，很多案子都是繼續保留，但是前提之下要確保這個陸橋的安全。

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