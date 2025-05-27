文化部公布新任文策院董事長 次長王時思兼任

文化部宣布文化內容策進院第三屆董監事人選，董事長由文化部政務次長王時思兼任。

文化部長李遠表示，感謝第二屆董事長蔡嘉駿及董監事團隊，發揮承先啟後的關鍵角色，延續文策院創立的使命願景，穩健推動多元投資、內容創新與國際布局，為文策院奠定持續成長的堅實基礎。

李遠指出，文策院自2019年成立以來，已投入逾百件國發基金專案投資與文化事業合作，並積極與文化部多項政策面向展開深度整合。在文策院成立6年及獲國發會核定第2個百億基金的關鍵時刻，第三屆董事長由文化部政務次長王時思兼任，期許文策院在各項工作上與文化部的整體文化政策、產業發展及國際合作等有更密切接軌，同時在投資機制、策略及民間資金引動上更加精進，確實貼切產業需求，使國家資源發揮最大效益，共創健全的台灣文創產業生態。

文化部表示，本屆新任董監事涵括多元的專業領域，分別有電影、紀錄片專長及具國際推廣經驗等的陳斌全及李道明、流行音樂文化的馬世芳、商業法律專長的陳玲玉，以及涉足文化科技研究的張嘉淵，皆具備豐富的文化內容跨領域實務經驗。

李遠表示，相信在文策院第三屆民間董監事的專業貢獻，以及政府機關代表的全力支持下，文策院能持續強化策略布局、資金挹注與國際連結，並勇於突破文化科技融合的挑戰，引領台灣文化內容產業再創高峰。

文化部表示，依《文化內容策進院設置條例》規定，文策院董事會由文化內容專業人士及相關政府代表組成，任期為3年，第三屆董監事任期至2028年5月27日止。

第三屆董事，包含董事長王時思（文化部政務次長）、李道明（新任／知名紀錄片導演、學者）、馬世芳（新任／知名廣播節目主持人、作家）、張嘉淵（新任／廣達研究院院長）、陳玲玉（新任／國際通商法律事務所榮譽首席顧問）、陳斌全（新任／電影、紀錄片研究與實務工作者）；政府相關機關代表何晉滄（經濟部政務次長）、林宜敬（數位發展部政務次長）、林法正（國家科學及技術委員會副主任委員）、高仙桂（國家發展委員會副主任委員）、黃永泰（故宮博物院政務副院長）、鄧逸琦（交通部交通產業發展及國際事務司專門委員）、王淑芳（文化部影視及流行音樂產業局局長）。

第三屆監事，包括黃時中（續任／美商Bluebird worldwide Inc.獨立董事）、張玉英（經濟部智慧財產局副局長）及戴秀雲（文化部主計處專門委員）。