新北環狀線板橋站新增出入口今開工！克服困難優化步行動線 轉乘捷運臺高鐵時間大減半

侯市長率施工團隊祈禱工程順利。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

為了進一步提升新北環狀線轉乘效率與旅運服務品質，新北捷運工程局推動「環狀線板橋站新增出入口工程」，於2025年3月14日順利決標，並在今（27）日開工，由新北市長侯友宜主持，率領捷運局與施工團隊共同祈福祝禱，祈求工程一切平安順利，如期如質完工。新設出入口啟用後，旅客不必再繞一大圈，還能直達新北環狀線月台層，轉乘時間將減半，從原本12分鐘大幅縮短至5分鐘，預計每月將有百萬人次受益。

侯市長與施工廠商接下好彩頭。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北市長侯友宜表示，新北環狀線通車以來已經成為市民重要的通勤路線，目前每月總旅運量超過170萬人次，隨著運量持續攀升，優化轉乘動線刻不容緩，其中板橋站是新北市四鐵共構交通樞紐，有捷運新北環狀線、板南線、高鐵、臺鐵四鐵及中長程客運轉運站。

捷運局主秘涂貫迪說明工程內容。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

為了讓市民便利轉乘，新設出入口將設於台鐵、高鐵板橋車站「東一門」站外，乘客能搭電梯、電扶梯及樓梯往上，直達環狀線板橋站月台層，轉乘動線更直覺、快速，預計2027年完工。

侯市長也提到，原先新增出入口用地涉及多單位持分以及管線障礙、臺高鐵機房等設施，協調難度相當高，經市府團隊多次與台鐵公司及相關單位協商，成功在今年2月取得共識，順利排除相關障礙；新北環狀線板橋站與板南線之間的轉乘路線，有多種選擇，可經新板地下道與台鐵板橋站連通道轉乘，但因步行距離較長，且與台高鐵轉乘動線交雜；或者可走平面人行道過馬路轉乘，容易受到天候影響，隨著捷運路線增加旅運量也提升，轉乘動線已娃娃不符時需，故啟動新增出入口優化轉乘動線。

新北市長侯友宜致詞。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

市長侯友宜說明，新設出入口完工後，捷運、台鐵與高鐵間的轉乘時間將明顯縮短，原本板南線轉乘環狀線時間約需12分鐘，有新出入口後轉乘時間減半，可大幅縮短成5分鐘，此外，轉乘台鐵、高鐵原本所需約8分鐘，也將縮短至4分鐘，大幅提升轉乘效率，讓周邊交通便利與通勤效能再升級。

新北環狀線板橋站新增出入口開工動土。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北捷運局長李政安補充說明，新增出入口為地面型3層樓建築，設有上下行電扶梯各一座、無障礙電梯、樓梯，並設置售票機、驗票閘門、旅客資訊服務處及商業空間，提升整體服務品質。未來搭配明確指引標示與無障礙動線設計，將為年長者、身障者與所有旅客提供更加友善便利的轉乘體驗，完工啟用後，旅客即可快速轉乘各大交通系統，大力提升轉乘效率及旅運量，每月達百萬人次受益。

環狀線新增出入口施工團隊大合影。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北環狀線板橋站新設出口模擬圖。 圖／新北市政府捷運工程局 提供