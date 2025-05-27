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日月光投控以綠色永續 積極實踐低碳未來

文／ 詹宜芬(倡議企劃)

日月光以低碳使命、循環再生、價值共創、社會共融四大面向，落實友善地球行動。 圖／月月光 提供
日月光以低碳使命、循環再生、價值共創、社會共融四大面向，落實友善地球行動。 圖／月月光 提供

在氣候危機日益加劇、淨零排放成為全球共識，身為全球領先的半導體封裝與測試服務供應商，日月光投控公司展現企業責任與永續承諾，從低碳製造、資源循環再生、利害關係人共創價值、推動社會共融等面向，持續深化「綠色使命」，以具體行動為地球永續盡一份心力。

日月光投控早在2016年，即承諾2030年達成42%再生能源使用率，2050年實現淨零碳排放。根據其2023年永續報告書顯示，日月光已在全球據點逐步導入能源管理系統，並透過節能設備汰換、製程優化與低碳化以及能源轉型等方式，2023年共減少約603,327公噸二氧化碳排放，永續環保不單只是減碳，更是在改變企業營運邏輯，日月光從管理到製造生產，每一項決策都考量氣候風險與低碳轉型的潛力。

日月光推動製程用水回收再利用，2023年總節水量高達128 萬公噸。 圖／月月光 提供
日月光推動製程用水回收再利用，2023年總節水量高達128 萬公噸。 圖／月月光 提供

其次，日月光在廢棄物資源化與水資源循環方面持續突破，除了推動製程用水回收與廢棄物資源化再利用策略已見成效，2023年各子公司總節水量達到 128 萬公噸，歷年一般廢棄物回收率已逾9成，並透過再生化學品、材料回收等方案，致力將製程副產物視為再生資源，透過科技將其轉換為價值，再導回生產鏈，循環再生，逐步實踐「零廢棄製造」的願景。

在推動供應鏈永續方面，日月光秉持「綠色夥伴」精神，制定明確的供應鏈管理政策、策略與長期KPI目標，並持續推動綠色材料、綠色工廠、生物多樣性守護與供應鏈可追溯性等多項計畫，攜手夥伴量化並提升整體永續表現，積極推動更具韌性及多元價值的永續供應鏈生態系。日月光每年主動透過ESG問卷進行風險評估，及早掌握供應商永續執行項況，帶動整個價值鏈轉型，把永續變成產業競爭力。

建立「年度最佳供應商」計畫，有助強化與合作夥伴策略對齊，共創佳績。 圖／月月光 提供
建立「年度最佳供應商」計畫，有助強化與合作夥伴策略對齊，共創佳績。 圖／月月光 提供

此外，日月光每年舉辦最佳供應商頒獎典禮，不僅對重要夥伴表達感謝，也藉此傳遞供應鏈永續管理要求和目標，並激勵供應商展現最好的經營績效，2024年度最佳供應商的評選標準較往年更為周延，除了品質、成本、交期、服務與技術外，也將ESG指標全面納入評選項目。

2017年日月光首創業界頒發「供應商永續獎」，表揚永續績效優良之供應商，更有別過往單純頒獎方式轉變提供實質專案經費補助的激勵措施，，進一步凝聚雙方對於商業目標、營運優先事項與永續發展的鏈結，日月光副董事長暨採購長唐瑞文表示，半導體產業前景可期，為了實踐供應鏈永續發展，日月光將在關鍵領域與供應夥伴密切合作：技術創新、供應鏈彈性、ESG 優先項目，及拓展策略合作夥伴關係。

面對近年來需求波動、技術快速演進與地緣政治不確定性等挑戰，日月光主動強化與供應商的協作機制，透過提早介入、持續監控與生產規劃，提升供應鏈的韌性，公司投入更多內部資源與夥伴緊密合作，並以材料創新、設備策略聯盟，以及AI應用導入等方式，加速外部協作與創新，滿足未來客戶對高科技封裝技術的多元需求。

除了環境面向，日月光也持續投入社區共融與社會公益行動，透過積極參與，結合員工志工、社會企業與當地社區、公益組織及產官學界，推動偏鄉教育、弱勢照護及長者關懷等計畫。2023年，員工志工服務時數突破1.1萬小時，觸及全台逾60個非營利組織與社福單位。同時規劃在廠區周邊設置6個日照與居家服務據點，預計服務超過360人次的長者與家庭，其中有4個據點，在2025年開幕，預計將於2026年全面啟用，希望企業的成長能同步回饋社會，讓科技有溫度，讓影響力更深遠。如今永續不再只是選項，而是企業生存的基本條件，對此日月光控股董事長張虔生表示，日月光持續透過智慧與永續的雙軸轉型，提升人員的技術含量以重塑價值，搭配數位科技的智慧工廠，實踐淨零承諾，達成企業與環境共融；同時，運用半導體的關鍵角色與創新技術，致力於公司營運與ESG的平衡，並攜手產官學界、利害關係人及社會大眾積極為生活永續帶來正面的實質改變，邁向嶄新未來。

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