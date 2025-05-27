杜絕非法傾倒營建廢土！三部會聯手重拳出擊追流向

為全面打擊營建廢棄物非法傾倒，內政部27日與環境部、法務部及六都代表聯合舉辦記者會，宣布將從源頭控管到最終去化，啟動GPS即時追蹤、AI監控與跨部會聯防三大策略，杜絕營建產出物流入黑市。內政部長劉世芳強調，清運車輛都要裝GPS，全面使用電子聯單，讓土石方去哪裡一清二楚，非法棄置一定查到底。

內政部今日與環境部、法務部聯合舉辦「杜絕非法傾倒營建產出物」記者會，劉世芳表示，為讓營建剩餘土石方與廢棄物有跡可循，中央已成立跨機關合作平台，清運車輛將強制使用電子聯單並裝設GPS，從工地、土資場到最終處置點都可即時監控，達到全流向透明。

此外，環境部將在全台高風險熱點新增千處以上監視設備，並結合AI影像辨識技術，強化即時通報與違規查核；法務部也將主動追緝非法業者的不法所得與金流，針對源頭與背後金主展開溯源調查，確保不法行為無利可圖，進而杜絕再犯可能。

除監控與執法，中央也針對土方去化問題提出具體對策。劉世芳指出，面對都市開發加速，營建剩餘土石方去處已成迫切課題，內政部已將「最終去處規劃方案」送交行政院審議，內容包括開發階段就要求土方減量、平衡利用，以及將餘土納入大型填海與工程材料使用，同時盤點千處潛在公有地供地方設置合法土資場。

劉世芳強調，中央將從源頭控管到最終流向，全面加強管理與整合各部會力量，打造打擊非法棄置的聯防體系，讓營建產出物不再成為環境破壞的元兇，真正落實環境正義與國土永續。