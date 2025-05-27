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「慶祝」揭婚姻窒息真相 天心公開保鮮秘訣

中央社／ 台北27日電

電視電影「慶祝」改編自醫師鄧惠文著作「婚內失戀」，演員天心飾演外人眼中的完美太太，卻身陷無愛婚姻。天心坦言激情終將消退，建議夫妻培養共同興趣，為婚姻注入新鮮感。

天心劇中飾演人氣Podcast主持人、新聞主播出身的已婚多年作家林智芸，表面上擁事業與婚姻雙重成功，實則與丈夫陷入沒爭吵、沒背叛卻也沒愛的關係。

天心今天透過劇組分享，角色被「完美媽媽」、「100分太太」形象綁住，努力追求完美，深怕讓人失望，「壓抑久了會變得麻木。」

現實生活中曾見證朋友經歷「無愛婚姻」的天心說，維繫感情關鍵是誠實自問：「我們是否已經不再交流？是否對彼此失去了耐心？」

談到與丈夫相處之道，天心笑說：「可以發脾氣，但請減量。」情緒價值也要「給好、給滿」。當她獨自在台灣工作時，常傳照片向在韓國的丈夫撒嬌，對方以滿滿「求生欲」回應：「人群之間，我只看見妳」，讓她感到很窩心。

至於如何維持婚姻新鮮感，天心直言：「激情一定會消失！」分享實用建議「一起去旅行、一起學習新事物、培養共同興趣。」她說，老公深知她的好勝心與學習慾望，即使起初排斥戶外活動，也在對方潛移默化下，學會在冬天挑戰滑雪與夏天學潛水。

天心相信感情可透過共同經歷與學習重新發芽，也提醒男性：「請耐著性子教對方，並記得多聆聽另一半的想法！」

「婚內失戀」系列電視電影「慶祝」由天心、演員陳庭妮與李沐主演，透過3段女性視角婚姻故事，層層揭露現代情感真實樣貌。全片6月14日起於三立都會台首播，6月20日在東森綜合台、6月27日於LINETV陸續上架播出。

婚姻 婚內失戀 丈夫

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