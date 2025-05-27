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清華推公益數位閱讀平台 免費開放文史與研究內容

中央社／ 新竹市27日電

清華大學今天宣布啟用公益數位閱讀平台，透過圖書館典藏資料打造公益數位閱讀平台，將包含研究心得、自然紀錄、文史資料等內容免費開放，民眾不需要註冊即可線上閱覽。

清華大學舉辦記者會宣布啟用公益數位閱讀平台，圖書館館長林登松會中說，如手寫筆記、網路貼文、或地方出版的小冊子等原創資料，往往還沒被看見就隨時間消失，啟用「數位典藏與開放閱讀館」計畫，專門收錄。

林登松表示，此平台在性質與內容上都與商業電子書不同，目的是讓少見但具價值的內容能安心保存、穩定流通分享，而讀者不需註冊即可線上瀏覽，所有作品皆經作者授權，圖書不作商業使用，創作者仍保有著作權。

他說，特別的是，如清華大學前校長劉炯朗的著作包含「20不惑」、「一次看懂自然科學」等16部，都透過平台與讀者重新相遇，延續知識價值。

林登松指出，平台還設有「清華專區」，將典藏教職員生與校友的講義、札記、文集等作品，補充校史資料，也見證清華文化脈動，包含國際學生志工團成果集、沈君山校長紀念集等都正在上架中。

他說，此外平台也將收錄中華郵政、中油等機構出版品，讓過去僅限內部流通的知識資源，能被廣泛閱讀與引用。

清華大學 圖書館 公益

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