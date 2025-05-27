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「星際寶貝」20年後重現歐哈納精神 票房已近3000萬

中央社／ 台北27日電

「星際寶貝：史迪奇」在台灣衝出新台幣近3000萬元的佳績，要重現「歐哈納」精神，迪士尼特邀20多年前的史迪奇配音員克里斯桑德斯獻聲，希望能藉此讓舊觀眾陷入回憶漩渦。

動畫版「星際寶貝」當年上映時，貫穿全片的「歐哈納」（OHANA，在夏威夷語意指家人）成為共通語言，一句「歐哈那就是家人，家人就是沒有人會被遺棄或遺忘。」更打動許多觀眾。

20多年過去，真人版「星際寶貝」依舊圍繞「歐哈納」精神，史迪奇融入蘿莉的家庭，凸顯了家人並非只依靠血緣關係定義，而是相互尊重與愛也能建立起的情感連結。

重製經典部分，迪士尼20多年的史迪奇配音員克里斯桑德斯（Chris Sanders）回鍋，聲音一出，馬上讓舊觀眾陷入回憶漩渦。

此次真人版電影上映，團隊採用大量「打破第四面牆」（指角色打破劇情框架的限制並直接與觀眾互動）的設定，讓史迪奇亂入偷吃白雪公主的海報、在超級盃廣告中衝上球場，並咬破自己電影的招牌，或是「雷霆特攻隊＊」電影海報也有史迪奇的身影。

值得一提的是，史迪奇在超級盃的廣告也在上線24小時後衝上近1.8億的觀看次數，也打破迪士尼數位行銷內容的紀錄。

電影海報 觀眾 家人

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