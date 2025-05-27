快訊

整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽

存到100萬反而更焦慮！她存到人生首桶金後崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

慘況曝光！以軍夜間空襲加薩學校54人亡 婦孺睡夢中命喪火海

王曉磊帶讀者攻「唐詩光明頂」 回到詩的黃金年代

中央社／ 台北27日電

唐詩是珍貴人類文明遺產，至今仍存在人們的語言及生活之間，作家王曉磊作品「唐詩光明頂」探索唐詩的黃金年代，帶讀者回到唐詩巔峰期，近期出版。

根據新經典文化發布新聞稿，王曉磊（筆名六神磊磊）繼暢銷作「唐詩寒武紀」之後，將筆觸深入開元、天寶年間，唐朝國力最強盛之時，李白杜甫、王維、孟浩然、高適、張九齡等風格鮮明的詩人輪番登場。

書名中的「光明頂」，出自金庸「倚天屠龍記」中張無忌與六大派交手的重要地點，同時也是明教勢力的核心。王曉磊將其轉化，帶領讀者穿越至輝煌壯麗的盛唐。

其中最耀眼的「雙星」李白與杜甫，書中細膩呈現了他們如何在洛陽相遇，開啟一段友誼。他們曾一同游獵飲酒，分享彼此的詩作。後來兩人雖各自飄零，未再相見，杜甫卻時常在夢中憶起李白，那份穿越生死離亂的兄弟情誼令人動容。

新聞稿指出，王曉磊擅長將那些遙遠的古代詩人寫成有血有肉、情感豐富的人物。他們北漂求生、千金換酒、屢試不第、賣藝陪笑、官場失意、租房度日等經歷，都與現代人的生活產生深刻的連結。

書中也描寫多位性格鮮明詩人，如王之渙以「欲窮千里目，更上一層樓」的遼闊氣魄壓倒群雄；王翰以狂傲與才名引起軒然大波，甚至得到杜甫的敬重。

詩人 杜甫 李白

延伸閱讀

李程彬招待韓客秀舞技 手舞足蹈自嘲「肢體障礙」

西點軍校畢典致詞 川普稱重建軍隊：恭喜黃金年代首屆畢業生

造橋南瓜季登場迎賓 200公尺南瓜隧道吸睛拍好拍滿

淡水南瓜隧道開跑 季節限定繽紛景點

相關新聞

台大菁英國際販毒母也涉洗錢 檢扣天母豪宅逾億資金

台大資管系畢業、年僅24歲的林睿庠，曾是我國派駐加勒比海友邦聖露西亞的外交替代役男，2024年5月卻在美國紐約甘迺迪機場遭FBI逮捕。他被控透過暗網經營毒品交易平台「隱身」（Incognito），化名「法老」（Pharoah）主導運營，聘用員工24小時服務全球22萬名用戶，3年間非法交易金額高達1億美元（約新台幣32億元）。案件將在9月宣判。※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

空汙濃度比表面高 環團盼減媒救台灣

「台灣一般測站空汙濃度13.2微克仍高，盼政府更改計算方式，支持中火2028無媒！」數個環團27日於立法院召開記者會，呼籲跨黨支持中火2028年無媒的決議。醫師錢建文強調，台灣民眾罹患肺癌比例大攀升，且居住在空汙源附近幼童容易誘發哮鳴，盼政府擴大減媒力道，「先有無煤中火，才能健康台灣、淨零台灣。」

照片看歷史／1969年經長李國鼎與伊朗簽訂稻作技術合作

1969年5月27日，時任經濟部長李國鼎與伊朗農業部長札赫第，分別代表中華民國與伊朗兩國政府，簽訂稻作技術合作協定。根據此項協定，我國將派遣一支稻作技術團，包括專家4至6人，及團員8人，由專家1人擔任團長，前往伊朗，在選定地區內，從事種植水稻之示範及推廣工作，為期2年。

跟騷法上路3年！強制治療僅3件 保護令禁止監視最多

跟蹤騷擾防制法施行將滿三年，司法院昨指出，法院核發保護令可命相對人治療，但因不清楚病情及治療內容，僅核發三件；另因聲請人...

跟騷案近3年受理逾8千件 通訊騷擾居首

跟蹤騷擾防制法上路近三年，警政署統計至上月受理跟騷案八四八八件，行為態樣以「通訊騷擾」最多。法務部表示，跟騷案起訴率未明...

藍白立委均缺席 國安會預算1600萬全解凍

立法院司委會今天下午處理「114年度國家安全會議」預算解凍案共3案，分別為業務費凍結30%、諮詢研究業務與業務費共1600萬元。由於藍白立委均缺席、在場立委無異議的情況下，會議主席、民進黨籍司委會召委莊瑞雄裁示「准予動支」，因此國安會預算全解凍。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。